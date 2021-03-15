Birlikte yaşadığı kadının 88 yaşındaki annesine tecavüz etti: 'Gördüğü rüyanın etkisinde olabilir'

İğrenç olay, 23 Eylül 2018 günü saat 12.00 sıralarında, Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Evde temizlik yapan 53 yaşındaki Y.K., çöp dökmek için dışarı çıktığında, evde olduğunu düşündüğü annesi Z.K. ile karşılaştı.

Nereden geldiğini sorduğu annesinin "Kızım bir adam beni kötüledi. Beraber oldu. Beni arabadan indirdi" sözleri üzerine Y.K., bunu kimin yaptığını sordu. Z.K., kimin yaptığını bilmediğini söyledi.

Y.K., annesinin cinsel saldırıya uğramış olabileceğini düşünerek, muayene için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü.

'Senin imam nikahlı eşin yaptı'

Muayene sonrası Z.K., kızına, "Bunu, senin birlikte olduğun imam nikahlı eşin Mülayim K. yaptı" dedi.

Y.K., eve geldiklerinde 8 yıldır birlikte yaşadığı Mülayim K.'ya durumu sordu. Mülayim K.'nın "Ben böyle bir leke ile yaşayamam. Ne yapılacaksa yapılsın. Ben aklanmak istiyorum" demesi üzerine ertesi gün polis merkezine gitmeye karar verildi.

Mülayim K. ile birlikte saat 12.00 sıralarında polis merkezine giden Y.K., annesinin başına geleni anlatarak, "Annem bana bunu yapanın dini nikahlı eşim Mülayim K. olduğunu söyledi. Eşim ise bunu reddetti. Annem cinsel saldırıya uğradıysa, bunu yapan kişiden şikayetçiyim" dedi.

Mülayim K. ise savunmasında, olay tarihi ve saatinde komşusunda olduğunu, ardından evine giderek uyuduğunu söyledi. Z.K.'nin başına gelenleri çocuklarının kendisini uykudan uyandırması ile öğrendiğini öne süren Mülayim K., "Z.K. 85-90 yaşlarında. Konuşmaları tutarsız. Gördüğü bir rüyanın etkisinde kalmış olabilir" dedi.

2 saat sonra ifadesini değiştirdi, eşini savundu

Aynı gün saat 13.40 sıralarında yeniden polis merkezine giden Y.K., ifadesini değiştirdi. Bu kez eşini aklayan ifade veren Y.K., "Mülayim olay günü evdeydi. Kısa süreliğine komşumuz Yılmaz'ın evine gitmişti. Annem ise sabah evden çıktı ve geç vakitte geldi. Bu nedenle, Mülayim'in anneme tecavüz etmiş olma ihtimali yok" dedi.

Y.K., annesinin rahatsızlığı nedeniyle hayali olarak bir şeyler söylemiş olabileceğini iddia etti.

'Suçlamayı kabul etmiyorum'

Soruşturma kapsamında Mülayim K. hakkında iddianame hazırlandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede savcıya da ifade veren Mülayim K., eşinin annesini hastaneye götürürken ağzından kendi adının çıktığını belirterek, "Çocuklarım anneannelerinin ağzından benim adım çıkınca 'Baba emniyete git ifade ver. Kendini temize çıkar' dedi. Bunun üzerine eşimle polise gittik. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Svap örneğinde tespit edildi

Cumhuriyet Savcısı iddianamede, şikayetçi sıfatıyla dosyada yer alan Y.K.'nin eşini suçtan kurtarmak için ek ifade verdiğine vurgu yaparak, ifadelerin birbiriyle çelişkili olduğuna dikkat çekti.

Cumhuriyet Savcısı ayrıca olay günü mağdurdan hastanede alınan anal svap örneği ile vajinal svap örneğinde, şüpheliden alınan sıvı kan örnekleri ile elde edilen genotiplerin karışık olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Savcı, bir bütün olarak değerlendirildiğinde, şüphelinin üzerine atılı nitelikli cinsel saldırı suçunu işlediğine kanaat getirildiğini kaydetti.

18 yıl hapis cezası verildi

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, 5. duruşmada sona erdi. Mahkeme savcısı, sanığın, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan mağdur Z.K.'ya yönelik nitelikli cinsel saldırı suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık ise son sözünde, suçsuz olduğunu söyledi, beraatını istedi.

Mahkeme heyeti sanık Mülayim K.'nın mağdur Z.K.'ye yönelik 'vücuda organ sokmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı' suçunu işlediğine kanaat getirerek, önce 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Eylemin beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmiş olması nedeniyle verilen cezayı yarı oranında artıran mahkeme heyeti, Mülayim K.'yı 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezada indirime gitmedi.

Adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanan Mülayim K., hükmün açıklanması ile birlikte tutuklandı.