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    Tunç Soyer

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den 'Enver Aysever' açıklaması: İhalenin iptal edilmesi talimatını verdim

    © İHA / HALİL KARAHAN - SALİH YILMAZSOY
    Türkiye
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    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Gazeteci-yazar Enver Aysever’le 'Yaşam Boyu Eğitim' başlıklı hizmet alımı anlaşmasının ihale süreci konusunda belediyemiz adına açıklama yapılmıştır. Kamuoyunda oluşan hassasiyete kayıtsız kalmam mümkün değildir. Sözkonusu ihalenin iptal edilmesi talimatını verdim" dedi.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, gazeteci Enver Aysever'le sözleşme imzalandığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

    Belediye'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamayı paylaşan Soyer, "Kamuoyunda oluşan hassasiyete kayıtsız kalmam mümkün değildir. Sözkonusu ihalenin iptal edilmesi talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

    ​İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

    "9 ay sürecek eğitim programı için ödenecek tutar 90 bin TL'dir. Yaşamı her anlamda olumsuz yönde etkileyen pandemi sürecinde ihtiyaç duyan tüm toplum kesimlerine destek sağlamak üzere görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi sanatsal alanda da sürdürülebilirliğin sağlanması için üzerine düşen görevi yerine getirmektedir. öncelik verdiğimiz konulardan biri de sanatsal üretim kadar bu alandaki eğitim çalışmalarının da aksamamasıdır. Söz konusu hassasiyet çerçevesinde belediyemize sunulan projelerden uygun görülenlerin hayata geçirilmesi için gerekli adımlar atılmaktadır ve gazeteci-yazar Enver Aysever'le yapılan 'Yaşam Boyu Eğitim' hizmet alımı da bu kapsamda değerlendirilmelidir.

    9 ay sürecek eğitim programına ilişkin kamuoyuna yansıyan yorumlar nedeniyle, bazı yanlış veya eksik bilgileri düzeltmek adına söz konusu açıklamanın yapılma zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle bilinmesi gereken nokta pandemi sürecine bağlı olarak gelişen koşullar nedeniyle ilk ihalenin ardından program revize edildiğinden ödeme miktarının 90 bin TL'ye indirilmiş olduğudur. Söz konusu eğitimlere ilişkin hizmet alımı açık ihale ile yapılmış, 14 gün ilanda kalmıştır. Ülke genelinde 5 firmanın teklif sunduğu ihale sonucu 238 bin 500 lira bedelle sonuçlanmıştır. Süreç olabilecek en şeffaf şekilde, açık olarak gerçekleştirilmiştir.

    Hizmet alımı kapsamına eğitimin yanı sıra konaklama, ulaşım ve yemek giderleri dahil edilmiş, ancak eğitimlerin online olması durumunda eğitim bedeli harici kalemlerde ödeme yapılmayacağı da belirtilmiştir. Bugün gelinen nokta itibariyle pandemi kaynaklı kısıtlamaların henüz sona ermemesi nedeniyle eğitimlerin online yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 58 bin 500 liralık kısma ilişkin hak edişlerde ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca eğitimlerin, 9 aylık periyotta ayda 1 kez olacak şekilde revize edilmesi nedeniyle sadece 90 bin liralık eğitim hizmet bedeli ödenmesi ön görülmektedir.

    3'er aylık periyotlarda, toplamda 60 kişi yazarlık atölyesi ve yaşam boyu eğitim hizmetlerine katılabilecektir. Toplamda 36 saat yapılacak eğitimler 20'şer kişilik kontenjanla 3 aylık periyotlarda gerçekleştirilecektir. Özetle 9 aylık eğitim programı için Belediyemiz tarafından yapılacak ödeme miktarı 90 bin TL'dir.

    Eğitim programının kapsamı: Yazarlık atölyesi temelinde yapılacak eğitimlerde, okur ve yazar arasındaki görünmez iletişimin gücü hakkında münazara, her katılımcının ilgi duyduğu edebiyat türüne göre analiz ve yönlendirilmelerin yapılması ve bu kapsamda bireysel alıştırma ödevlerinin verilmesi, Türk Edebiyatı dışında, dünya klasikleri yazarları ve eserlerinden örneklemeler ve münazara atölyeleri, 'Kitap mi okuyucuyu seçer, yoksa okuyucu mu kitabı seçer' münazarası, deneme, anı, 'biyografi yazıları gerçek mi, gerçek dişi mıdır' münazarası yapılmaktadır. Ayrıca yazarlıkta kurgunun nasıl olması gerektiği konusunda eğitimler ve hayal gücünü kullanma becerileri ve benzeri atölyeler düzenlemektedir. Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız."

    Ne olmuştu?

    İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı içinde 'Yaşam Boyu Eğitim Projesi' kapsamında okur-yazarlık eğitimi verme kararı almıştı. Okur-yazarlık kursu kapsamında, 18 yaşın üstünde 20 kişi eğitim görmesi planlanırken, belediyenin proje için 238 bin 500 liralık ihale açtığı ve gazeteci Enver Aysever ile sözleşme imzaladığı iddiaları tartışma konusu olmuştu.

    Etiketler:
    İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Enver Aysever, Tunç Soyer
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