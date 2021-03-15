İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçı Refik Anadol ile bir araya geldi. Anadol’un sergisini duyunca çok heyecanlandığını belirten İmamoğlu, “İstanbul’un yaratıcı tarafı sanki sıkışmış gibi, sanki kapağı açınca ‘pıt’ diye dışarı fırlayacakmış gibi" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin Saraçhane’deki yerleşkesinde NASA ile çalışan sanatçı, yönetmen, tasarımcı Refik Anadol ile bir araya geldi. Uzun yıllardır ABD'de yaşayan sanatçı ile sohbet eden İmamoğlu, Anadol’un sergisini duyduğunda çok heyecanlandığını söyledi.

ibb.istanbul'da yer alan habere göre 19 Mart – 25 Nisan tarihleri arasında, İstanbul Pilevneli Gallery’de 'Makine Hatıraları: Uzay' adı altında sanatseverlerle buluşacak sergiyi gezeceğini belirten İmamoğlu, "İstanbul’un mutlaka geliştirmemiz gereken tarafı, yaratıcı tarafı. Biz İstanbul için 'yeşil, adil, yaratıcı' vizyonu tanımlamıştık. Adalet tarafını çok önemsiyoruz. Ama yaratıcı tarafı sanki sıkışmış gibi, sanki kapağı açınca ‘pıt’ diye dışarı fırlayacakmış gibi. İyi yönetmemiz gereken bir an, diye düşünüyorum" dedi.

Anadol gibi sanatçıların İstanbul’daki gençlere hem ilham hem de enerji sağlayacağını anlatan İmamoğlu, "Sizin bu yaptığınız bu çalışmalar, yeni nesil bir iş. Yeni nesil bir iş olunca da bence, o detayları çok hızlı yakalayan bir nesilden bahsediyoruz. Muhtemeldir ki sanatın da gittiği bir yeri gösteriyor biraz. O yönüyle de değerli" diye konuştu.

Refik Anadol: Normalde sanatta bu kadar şeffaflık olmuyor

Sanatçı Refik Anadol ise daha sergi açılmadan, her yaştan kişiden pozitif mesajlar aldığını söyledi. Yaşadıklarını, "Çok başka bir heyecan" olarak niteleyen Anadol, İmamoğlu’na verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Sergide kullanılan tüm algoritma ile verilerin arka planını ekranlarda gösterdiklerini belirten Anadol, sergiye dair şu detayları paylaştı:

"Normalde sanatta bu kadar şeffaflık olmuyor. Özellikle veriyi ve yapay zekayı kullandığımız için işlerimizde; böyle pozitif anlamda bir beklenti oluyor. Etkinlik deneyimlerinde örneğin. Sergi alanımızda da var; hep beraber deneyimleyeceğimiz çoklu projeksiyonlu mekanlara, yapay zekayla can vermek, yeni iletişim kurmak vs. O anlamda, sanki geleceğin yapay mekanları gibi. Yani mimarinin ışıkla, veriyle... NASA ekibi bizi 2018’de davet etti. Veri ile iş yaptığımızdan ekibinin bir parçası olmamızı istediler. NASA’nın 60 yıldır yaptığı her görevin arka planlarını aldık."

İmamoğlu, görüşmenin bir bölümünde Refik Anadol'un talebi üzerine annesi Feyza Anadol ile görüntülü telefon konuşması yaptı. Anne Anadol, "İki oğlum bir arada. Bütün dualarım sizinle birlikte" dedi.

İmamoğlu da "Ellerinizden öperiz güzel annemiz. Biz de gurur duyuyoruz oğlunuzla. Bilseydim Refik’i ABD'den kaçırırdım. İstanbul’un gururu. İnşallah birlikte güzel bir etkinlik yapacağız" karşılığını verdi.

İmamoğlu, sanatçı Anadol’a, özel basım Nutuk'u hediye etti.