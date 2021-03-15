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    Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un mühendislik bölümü Atommash tarafından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3. güç ünitesi için nükleer reaktör üretimi çalışmalarına başlandığı bildirildi. Atommash, bu kapsamda reaktör basınç kabının üretimine geçti. Ekipman üretiminde, 3D tarayıcı ile yapılan ölçümler dahil olmak üzere muayene aşamaları tamamlandı. İşleme merkezlerinde, ilk koruyucu yüzey işlemi için boru ve flanş bölgesi çıtalarının mekanik olarak işlenmesi yapılıyor. Uzmanlar ayrıca, çekirdek acil soğutma sisteminin borularını da üretiyor. Kontrol önlemleri, yüzey kaplaması ve kaynak boruları ise daha sonra yapılacak.

    Akkuyu Nükleer Santrali’nin üçüncü ünitesine ait reaktör kabının üretimine başlandı

    © AA
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    Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom’un çatısı altında faaliyet gösteren AEM-Technology şirketinin Attommaş fabrikasında Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 3 no’lu güç ünitesine ait reaktör kabının üretimine başlandığı bildirildi.

    Rosatom’un çatısı altında faaliyet gösteren AEM-Technology şirketi basın dairesinden yapılan açıklamada, Rostov bölgesindeki Volgodonsk kentinde yer alan Attommaş fabrikasında Akkuyu NGS’nin 3 nolu güç ünitesine ait reaktör kabının üretimine başlandığı belirtildi.

    Açıklamada, “AEM-Technology Volgodonsk Şubesi, Akkuyu NGS’nin 3 no’lu güç ünitesine ait reaktör kabının üretimine başladı. İmal edilen parçalar, SD tarayıcı ile ölçümler dahil olmak üzere giriş kontrolünden geçti. İşleme merkezlerinde ilk koruyucu kaplama için nozül ve flanş alanı mekanik işlemden geçiyor. Uzmanlar ayrıca çekirdek acil soğutma sisteminin boru başlıklarını imal ediyor” ifadelerine yer verildi.

    Akkuyu’nun ekipmanları en öncelikli siparişler arasında

    Akkuyu
    © AA / Celal Güneş
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    AEM-Technology şirketinin CEO’su İgor Kotov, Akkuyu NGS için üretilen ekipmanların şirketin sipariş portföyünde en öncelikli olanların arasında bulunduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

    “1 nolu güç ünitesinin ekipmanlarının imalatı tamamlandı ve ekipmanlar şu anda şantiyeye ulaşmış durumda. Bu durum, diğer üç üniteye yönelik imalatın belirlenen programlara uygun olarak ve Türk meslektaşlarımızla yakın profesyonel işbirliği içinde ilerleyeceğine güvenmemizi sağlıyor”.

    İlk ünitenin 2023’te devreye alınması planlanıyor

    Her biri 1.200 megavatlık 4 reaktörden oluşacak ve yılda 35 milyar kW/saat üretecek olan santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

    Ana lisans ve izinlerin tamamlandığı projede, dördüncü ünitenin inşaat lisansı için başvuru ise geçen yılın mayıs ayında yapıldı. Son ünite olan dördüncü ünitenin inşaat lisansının bu yılın sonbaharında alınması bekleniyor.

    Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin geçen hafta gerçekleşen temel atma törenine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferans yoluyla katılmıştı.

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    Etiketler:
    Türkiye, Rusya, Santral, nükleer enerji, Akkuyu NGS
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