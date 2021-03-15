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    Milli Savunma Bakanı Akar: Yunan komşularımız uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarından bir an önce vazgeçmeli

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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile görüşmelere önem verdiklerini belirterek "Yunan komşularımızın uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarından bir an önce vazgeçmelerinin hem bölge hem kendileri hem de Yunan halkının refahı için önemli olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ile bakan yardımcılarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

    Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre toplantıda, yurt içi ve yurt dışındaki birlik komutanlarının yanı sıra ordu ve kuvvet komutanları, devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

    Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele operasyonları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin de görüşüldüğü toplantıda talimatlar veren Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun bir dönemden geçtiğini belirtti.

    Terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla devam ettiğini kaydeden Akar, görevlerini başarıyla yerine getiren tüm personeli kutlayarak, "Terör örgütü PKK gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ciddi şekilde sıkıştı. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" diye konuştu.

    Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Akar, Türkiye ile Yunanistan Dışişleri bakanlıkları arasında planlanan istişari görüşmeleri hatırlatarak, "Yunanistan başta olmak üzere, tabii ki Mısır da dahil tüm komşularımızla iyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz" dedi.

    Akar, şunları söyledi:

    • "Her zaman olduğu gibi diyalog, uluslararası hukuka saygı diyoruz. Fakat maalesef Yunanistan hala iyi komşuluğa yakışmayan bir üslupla, tehdit, gerilimi artırıcı, tırmandırıcı birtakım uygulamalarla bu iyi komşuluk ilişkilerimizin tesisine engel, mani oluyorlar. Konuları her seferinde Türkiye-Yunanistan arasında olmaktan çıkarıp Türkiye-AB, Türkiye-ABD gibi olayı yansıtmak suretiyle birtakım faydalar elde edebileceklerini zannediyorlar. Fakat bu şekilde bir yere varmaları mümkün değil. Bunu kabul etmiyoruz. Tatbikatları bir tehdit unsuru olarak devamlı zikrediyorlar. Bunlarla bir yere varmalarının mümkün olmadığını, bunların Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında hiçbir kıymetiharbiyesi olmadığını görmeleri, bilmeleri lazım."

    'Yunan muhataplarımızı Türkiye'ye beklediğimizi her fırsatta söylemeye devam ediyoruz'

    Yunanistan'ın da iyi komşuluk ilişkilerine, diyaloğa, görüşmelere önem vermesinin gerekliliğine vurgu yapan Akar, şöyle devam etti:

    • "Çünkü biz önem veriyoruz. İstişari görüşmelere önem veriyoruz, NATO'daki ayrıştırma görüşmelerine önem veriyoruz, güven artırıcı önlemler çerçevesinde yaptığımız görüşmelere önem veriyoruz. Güven artırıcı toplantılardan dördüncü toplantı için Yunan muhataplarımızı Türkiye'ye beklediğimizi her fırsatta söylemeye devam ediyoruz. Uluslararası, ikili hukuk, tarihi süreç bakımından haklı olduğumuzun bilincindeyiz ve dolayısıyla çok rahatız.

    'Her konuyu konuşmaya hazır olduğumuzu tekrar tekrar söylüyoruz'

    • Her konuyu konuşmaya hazır olduğumuzu tekrar tekrar söylüyoruz. Yunan komşularımızın uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarından bir an önce vazgeçmelerinin hem bölge hem kendileri hem de Yunan halkının refahı için önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Çünkü içinde bulundukları ekonomik koşullarda hala silahlanma konusunda birtakım girişimlerde bulunuyorlar. Bunların da Yunan halkının aleyhinde olduğunu herkes biliyor. Özellikle bazı Yunan akademisyenlerin, bazı siyasilerin, emekli bazı sivil, asker bürokratların bu konulardaki açıklamaları da bizim görüşlerimizi paylaştıklarını gösteriyor. "

    Sözlerinin sonunda şehit ve gazileri minnetle yad eden Hulusi Akar, "Peygamber ocağı olarak da bilinen ve bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, aklın ve bilimin ışığında, anayasa ve yasalar çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 'Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' içinde her türlü zorluğa göğüs gererek milletinin emrinde, görevinin başındadır" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa, kışkırtma, uzlaşma, Yunanistan, Türkiye, Hulusi Akar
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