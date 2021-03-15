Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı ölümlü kaza ile ilgili armatörün kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu tutuklandı

Antalya'da armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun da karıştığı kazada Buğra Yorulmaz hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrası armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu otomobili kullanan kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu tutuklandı.

Armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu otomobil, iddiaya göre kavşak sistemine kırmızı ışık ihlali yaparak süratli girdi. Başka bir otomobile çarpan araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir direğe çarptı.

Kazada, aracın sürücüsü Murat Yorulmaz ile yan koltuktaki oğlu Buğra Yorulmaz yola savruldu. Buğra Yorulmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Murat Yorulmaz ile diğer araçtaki yaralılar Bilal Kadayıfçıoğlu, kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu, polis memuru Ömer Tokaç ve gemi kaptanı Murat Kutlu hastaneye kaldırıldı. Ölen Buğra Yorulmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre hastanedeki tedavileri tamamlanan Bilal Kadayıfçıoğlu, Metin Kadayıfçıoğlu, Ömer Tokaç ve Murat Kutlu, bugün emniyet müdürlüğünde ifade verdi. Diğerleri ifadelerinin ardından emniyet müdürlüğünden ayrılırken, Metin Kadayıfçıdoğlu adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkan Metin Kadayıfçıoğlu tutuklandı.

Buğra Yorulmaz'ın cenazesi ise yakınları tarafından morgdan alınarak toprağa verilmek üzere Döşemealtı ilçesine götürüldü. Dün Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kırık bacağından dolayı ameliyat edilen Murat Yorulmaz'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.