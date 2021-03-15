Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme kararı aldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamarından satır başları şöyle:

-Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını 5'e 10'a katlayan hizmetlerle ülkemizi bugüne getirdik. Türkiye'nin potansiyeli ve gücü çok daha fazlasına müsaittir, hedeflerimiz de bunu gerektiriyor. Bilhassa son 7-8 yıldır ülkemizin önünden hiç eksilmeyen siyasi, sosyal, ekonomik tuzaklar bize büyük ve güçlü Türkiye'nin önemini tekrar tekrar göstermiştir. Bu saldırıların gerisindeki sinsi niyetlerden birinin de Türkiye'yi tekrar kendi içine kapatarak enerjisini ve vaktini boşa harcayan bir ülke haline oluşturmak olduğu açıktır. Terör örgütlerinden kimi uluslararası kuruluşlara kadar bu senaryoda kullanılan oyuncuları birer birer devre dışı bıraktık. Milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendirirken, sınırlarımızı güvenlik altına alacak adımları da cesaretle attık.

-Gençlerimize üzerinde 2053 vizyonlarını inşa edebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmakta kararlıyız. Yeni reform programlarıyla milletimizin huzuruna çıkıyoruz. İnsan Hakları Eylem Planımızı daha önce açıklamıştık. Geçtiğimiz cuma günü de ekonomideki reform programımızı da paylaştık. Türkiye'nin istihsal mücadelesini en az istiklal ve istikbal mücadelesi kadar önemli görüyoruz. Ülkemizi 2002 yılından beri istikrar ve güven içinde büyütmenin gayretleri içindeyiz. Reform programımızı her alanda olduğu gibi ekonomide de istikrarı ve güveni sağlamlaştıracak adımlarla teçhis ettik.

-Türkiye'yi salgınla birlikte hızlanan yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yere çıkarmakta kararlıyız.

-Dünyada aşı uygulamasını başlatan ilk ülkeler arasındayız. Yapılan aşı sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı.

-Çalışmaları süren yerli aşımız hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedarikini sürdüreceğiz.

-Birçok ülkede görülen sıkıntıların, tedarik zincirindeki aksaklıkların ve güvenlik zafiyetlerinin hiçbirine Türkiye'de şahit olunmadı.

-Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında 2 milyar lirayı aşkın yardım topladık ve bu parayı ihtiyaç sahiplerine dağıttık.

-3,7 Milyon çalışanımıza 30 Milyar TL’lik kısa çalışma ödeneği verdik. Uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.

-Bu yıl üreticilerimize yapacağımız tarımsal destek ödemesi tutarı 24 milyar liradır.

-Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme kararı aldık. Tedbirlere uymadığımız sürece yasakların tekrar geleceğini hepimiz biliyoruz.



