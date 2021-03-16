'İşkence yaptı' dediği eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluk halinin devamına karar verildi

Antalya’da kendisini kelepçeleyip darp ettiği ileri sürülen 12 yıllık eşini öldürmekten tutuklanan 2 çocuk annesi Melek İpek’in yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada İpek’in tutukluluğunun devamına karar verildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde oturan Melek İpek, ellerini kelepçeleyip sabaha kadar işkence ettiğini söylediği 12 yıllık eşini 8 Ocak sabahı av tüfeğiyle vurarak öldürüp jandarmaya teslim oldu.

Melek İpek hakkında hazırlanan iddianamede 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak, sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Antalya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Melek İpek, 66 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıktı. İHA'da yer alanbilgiye göre Antalya Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti Melek İpek’in tutukluluk halinin devamına karar verdi. 2 Nisan tarihine ertelenen duruşmada Melek İpek’in çocukları ve diğer sanıklar dinlenecek.