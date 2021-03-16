Seyhan Belediye Başkanı'nın eşi Nesrin Akay yaşamını yitirdi

Yaklaşık 3 ay önce koronavirüse yakalanan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın biyokimya uzmanı eşi Nesrin Akay, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. 92 gün yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Akay, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Acı haber sonrası siyasiler, Başkan Akay'a taziye mesajlarında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut ve Müzeyyen Şevkin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Başkan Akay'a taziyede bulunup, üzüntülerini dile getirdi.

Seyhan Belediye Başkanı Sayın Akif Kemal Akay'ın kıymetli eşi Nesrin Akay Hanıma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. — Jülide Sarıeroğlu 🇹🇷 (@jsarieroglu) March 15, 2021

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