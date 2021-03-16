Kars'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayıldığı kaydedildi.
İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 16.03.2021 Salı günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1(Bir) gün ara verilmiştir.— T.C. Kars Valiliği (@KarsValiligi) March 15, 2021
Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/pyFS8rqUuK
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