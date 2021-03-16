Hande Fırat: 'Biden aramadı, Erdoğan çok mutsuz' haberleri gerçeği yansıtmıyor

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Türkiye'nin ABD ile yeni bir döneme başlamak istediğini ifade ettiği yazısında "Başından söyleyeyim, 'Biden aramadı, Erdoğan çok mutsuz' haberleri gerçeği yansıtmıyor. Birilerinin bu haberleri maksatlı olarak yaptırdığı düşünülüyor" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, 'Biden’a açık çağrı' başlığıyla yayımlanan yazısında bir süredir Türkiye'nin tüm ülkelerle yeniden diyalog politikasının ayrıntılarını yazdığını söyledi.

Türkiye'nin bu çerçevede ABD ile de yeni bir döneme başlamak istediğini belirten Fırat, "Başından söyleyeyim, 'Biden aramadı, Erdoğan çok mutsuz' haberleri gerçeği yansıtmıyor. Birilerinin bu haberleri maksatlı olarak yaptırdığı düşünülüyor. Peki gerçekte durum ne?" dedi.

"Rusya’yla ilişkiler, S-400’ler, ABD’nin YPG ve PKK ile işbirliği, FETÖ, Halk Bankası, Suriye, Doğu Akdeniz, insan hakları gibi başlıklarda iki ülkenin arasında ciddi sorunlar var" ifadesini kullanan Fırat, şöyle devam etti:

"Buna rağmen Ankara ve Washington arasında karşılıklı 'yeni bir sayfa açma' ve 'diyalog kurulması isteği' vurgulanıyor. Ankara’nın temel beklentisi, sorunların yönetilebildiği bir ilişki kurmak.

ve arasında karşılıklı 'yeni bir sayfa açma' ve 'diyalog kurulması isteği' vurgulanıyor. Ankara’nın temel beklentisi, sorunların yönetilebildiği bir ilişki kurmak. Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa Direktörü Amanda Sloat ile geçtiğimiz günlerde telefon görüşmeleri gerçekleştirildi. Sullivan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ’ın ikinci ve kapsamlı görüşmeyi yakın zamanda yapacağı belirtiliyor.

ve Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa Direktörü ile geçtiğimiz günlerde telefon görüşmeleri gerçekleştirildi. Sullivan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ’ın ikinci ve kapsamlı görüşmeyi yakın zamanda yapacağı belirtiliyor. Koltuğa resmen oturmadan, ilk yüz yüze görüşmeyi Ankara’daki mevkidaşlarıyla yapmak istediklerini ileten üst düzey isimler de oldu. Ankara’ya göre Biden ile Erdoğan görüşmesi de bir-iki hafta içinde olabilir."

Fırat, ABD ile ilişkilerde en sıkıntılı başlıklardan birinin Washington'un YPG'ye verdiği destek olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de 10. yılını dolduran çatışmalarla ilgili ABD Başkanı Joe Biden'a çağrıda bulunarak "Biden yönetimi, kampanya döneminde verdiği sözleri tutarak, Suriye’deki trajediyi sonlandırmak ve demokrasiyi müdafaa etmek için bizimle birlikte çalışmalıdır" dediğini hatırlatan Fırat, şunları kaydetti: