Kuryeye işkence yaptığı iddia edilen iş insanı İpek Hattat hakkında 32 yıl hapis cezası istendi

Hattat Holding yönetim kurulu üyesi İpek Hattat, tabletinin ekranı kırılınca bir servise gönderdi. Tablet yeniden arıza yapınca ilgili şirket kurye gönderdi. Kurye Renas Demirkaya, eve girince kapı arkasından kilitlendi, ardından küfür ve hakaretlere uğradı.

T24'ün haberine göre Olayı anlatan Renas Demirkaya, "Bağırmaya başladı, hakaret etti, o sırada ben patronu arayınca telefonu alıp paramparça etti" dedi. Kurye Renas Demirkaya, geri dönmeyince patronu polisi arayıp durumu iletirken, bunun ardından eve giden polis ekipleri iki saatin ardından kuryeyi kurtardı. Renas Demirkaya, evde alıkonulduğu sırada İpek Hattat tarafından hakaretlere maruz kaldı, köpek dışkısının üstüne oturmaya zorlandığını söyledi.

© İHA İş kadını İpek Hattat tarafından alıkonulduğu öne sürülen Kurye Renas Demirkaya canlı yayında konuştu.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli İpek Hattat’ın, ‘Konutta birden fazla kişi ile yağma’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Mala zarar verme’, ‘Hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçlarından 12 yıldan 32 yıla kadar hapsi istenirken, diğer şüpheliler Hüseyin Sami Yüzer ve Veysel Güven için ise ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘Konutta birden fazla kişi ile yağma’ suçlarından ayrı ayrı 11’er yıldan 25’er yıla kadar hapisleri istendi.

İddianame kabul edilirse şüpheliler, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.