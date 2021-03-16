Gazeteci Hakan Aygün'e 7 ay 15 gün hapis cezası

'Ey IBAN edenler' ifadesinin geçtiği bir paylaşımın ardından tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan gazeteci Hakan Aygün hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) 'hak ihlali' kararı vermiş, Aygün'e 40 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Bugün (16 Mart 2021) Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada mahkeme heyeti, Aygün için 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verdi. Hüküm 5 yıl süreyle ertelendi.

'IBAN ayeti tweetini attığım saptanamadı'

Kararla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında değerlendirmelerde bulunan Aygün, şunları söyledi:

"Anayasa mahkemesi kararı ve IBAN ayeti tweetini attığımın saptanamamasına rağmen hayatımın ilk hapis cezası olarak 7 ay 15 gün verildi. Hükmün uygulanması geri bırakıldı. İtiraz yolu açık, sonu belli; Anayasa Mahkemesi olmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden döner. Canım ülkem işte"

Anayasa mahkemesi kararı ve iban ayeti tweetini attığımın saptanamamasına rağmen hayatımın ilk hapis cezası olarak 7 ay 15 gün verildi, hükümün uygulanması geri bırakıldı.itiraz yolu açık,sonu belli aym olmazsa aihm den döner. Canım ülkem işte:) https://t.co/n82eyi2Lf4 — hakan aygun (@hakan_aygun) March 16, 2021

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