Van'da, İran uyruklu 2 kişinin midesinden 103 kapsül metamfetamin çıktı

Van'dan İzmir'e gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu 2 kişi, polis ekiplerince şüpheyle durduruldu. Üst araması sonrası iç muayene için hastaneye sevk edilen 2 kişinin midesinde, 103 kapsül halinde 920 gram metamfetamin tespit edildi.

Van ​İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan İzmir'e gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu 2 kişiyi şüphe üzerine durdurdu.

Üzerlerinde arama yapılan ve uçağa binmeleri engellenen 2 şüpheli, iç beden muayene yapılması için hastaneye sevk edildi. Muayenede şüphelilerin midelerinde, 103 kapsül halinde 920 gram metamfetamin tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 İran uyruklu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.