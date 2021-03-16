Bakan Selçuk, okulların 'tam açık' ve 'kısmen açık' olduğu ülkeleri paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitim alanında tüm dünyanın benzer süreçlerden geçtiğini söyledi.
Dünyayı yakından takip ettiklerini belirten Selçuk, "Bizim hedefimiz de 'Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor' diyebilmek. Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde" ifadesini kullandı.
Salgını tüm dünyayla birlikte yaşıyoruz ve dünya çocukları eğitimde benzer süreçlerden geçiyor. Dünyayı yakından takip ediyoruz. Bizim hedefimiz de “Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor." diyebilmek. Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde... pic.twitter.com/Erz4IpKChc— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 16, 2021
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