Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Açarsın Erdoğan'a telefon, 'Andımız okunmadan bir araya gelemeyiz' dersin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öğrenci Andı'yla ilgili olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Andımızın okunmasını istiyorsan açarsın Erdoğan’a telefon, 'Bu ant okunmadan kusura bakma, biz bir daha bir araya gelemeyiz' dersin" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Sözlerinin başında birlik olmanın, beraber olmanın, sağlıklı ve tutarlı çözümler üretmenin herkesin görevi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorununun olmadığını söyledi.

"Türkiye huzuru, bereketi, birlikteliği getirmek mümkündür. Bunun tek yolu vardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması" diyen Kılıçdaroğlu, bunu 'bütün baskılara, iftiralara rağmen yapacaklarını' ifade etti. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Biz görüşü, kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun vatandaşlarımızı seviyoruz. Biz devletin bütçesinden malı götürmeye talip değiliz. Vatandaşların sorunlarını, dertlerini çözmeye talibiz. İlk seçimde iktidar olacağız Allah'ın izniyle"

Kılıçdaroğlu, muhtarların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirterek "Muhtarlara birer personel verilmeli, işsizlik sorununa bir nebze katkısı olur dediğimde dalga geçmeye başladılar. Bunu bütün muhtarlara havale ediyorum" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın Öğrenci Andı'yla ilgili kararını da eleştirdiği konuşmasında şunları söyledi:

"2018 yılında o zaman tarafsız yayın yaptığına inandığımız CNN Türk yayınında konuşmuştum. 'Eskiden beri okunuyor Andımız. Oturdular çözüm sürecinde, 'Bunu kaldıracağız' dediler. Bizim ağrımıza giden nokta şu: Erdoğan’ın Danıştay hakimlerini aşağılayarak, küçümseyerek, azarlayarak meydan okuması. Nerede? Külliye’de. İnsanın ağırına gidiyor. Normalde Danıştay üyelerinin buna tepki göstermesi gerekiyor. Ama hakim çıkıp konuşmaz, kararıyla konuşur. Danıştay kararını vermiştir, gerekçesi sağlam, yerinde bir karardır. O karara uyulması lazım. Danıştay Genel Kurul’unda Erdoğan’ın istediği şekilde karar çıkacaktır, bunu yazın bir kenara' demiştim.

Andımız doğruluğu, sevgiyi, saygıyı çocuklarımıza anlatıyor. Danıştay İdari Davalar Dairesi bu kararı verdikten sonra 'Andımızın hangi cümlesinden rahatsızsın, çık millete bunu anlat' demiştim. Bunu söyledim, 2013 yılında. Geldik 2021 yılına hala yanıt alamadım. Şimdi ben vatanını milletini seven, AK Parti'ye oy veren bütün kardeşlerime seslenmek istiyorum. Sayın Erdoğan, Andımız'ın hangi cümlesinden rahatsızdır? Çıksın bunu milletin önünde açıklasın. Ama açıklayamaz."

Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuyla ilgili açıklamasını hatırlatarak "Andımızın okunmasını istiyorsan tekrar bizim gibi, açarsın Erdoğan’a telefon, 'Bu ant okunmadan kusura bakma biz bir daha bir araya gelemeyiz' dersin" ifadesini kullandı.

'Milletvekili sayısını 450'ye düşüreceğiz'

Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomi reform paketini eleştirdi. Kendi çözümlerini kamuoyuna açıklayan Kılıçdaroğlu, "600 milletvekili ne yapıyor? Yarısı el kaldırıp indiriyor. El kaldırıp indiren adama maaş mı vereceğiz? Milletvekili sayısını 450'ye düşüreceğiz. Bir yerde israf varsa ona müdahale edeceğiz kimse kusura bakmasın" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, vaatlerini şöyle sıraladı:

"- Kamuda israfa derhal son vereceğiz. Bakanlıklar ve bazı kamu kuruluşları kiralıklarda duruyor. Neden kira ödüyoruz? Bütün bakanlıklar ve kamu kuruluşları kendi binalarında oturacak.Araba saltanatına son vereceğiz. Döviz garantili işler ivedilikle Türk lirasına çevrilecek. Yolsuzlukların üzerine kararlılıkla gideceğiz. Kamu ihalelerini canlı yayınlayacağız. İsrafın ve yolsuzluğun kaynağı olan Kamu İhale Kanunu'nu değiştireceğiz.

- Kamu özel işletmelerini kamulaştıracağız. Yapım ve maliyeti 85 milyon lira olan bir havalimanı 2044 yılına kadar bu şirkete 208 milyon 131 bin 332 euro para ödeyeceğiz. Kimin sırtından ödenecek? Tüyü bitmemiş yetimin sırtından. Bunun adı yasal soygundur. CHP buna göz yummaz.

- 600 milletvekili ne yapıyor? Yarısı el kaldırıp indiriyor. El kaldırıp indiren adama maaş mı vereceğiz? Milletvekili sayısını 450'ye düşüreceğiz. Bir yerde israf varsa ona müdahale edeceğiz kimse kusura bakmasın. Bunlara ben dünyanın parasını fakir fukaranın sırtından mı ödeyeceğim?

- Saraylardaki lükse son vereceğiz. Devleti yöneten adam örnek olacak topluma. 50 bin Euro'luk çanta ile gezerseniz güven vermezsiniz.

- Herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacağız. Yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığını sağlayacağız. Kişiler farklı düşündü diye sabahın köründe kapısı kırılarak insanlar gözaltına alınmayacak. Demokrasiyi getireceğiz. Seçimle gelen, seçimle gidecek.

- Devlet yönetiminde liyakat olacak. İş ehline verilecek. Rüşvet alandan büyükelçi olmaz. Hırsızdan büyükelçi mi olur? Siz de hiç onur, şeref yok mu? Sahte diploma ile banka yönetim kuruluna üye olunmaz. Biz bitireceğiz bunları.

- Kuruluş kanunlarına göre bağımsız olan kurumlara müdahale olmayacak. Bu kurumlar iktidarın izlediği ekonomi politikasının gerekliliği yerine getirecekler.