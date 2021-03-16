Kayıt
14:24 16 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Açarsın Erdoğan'a telefon, 'Andımız okunmadan bir araya gelemeyiz' dersin

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 623
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1043881119_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_8bda0c1b91b2240269b5756ec0b517bb.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103161044041885-kilicdaroglu-muhtarlara-birer-personel-verilmeli-issizlik-sorununa-katkisi-olur-dedigimde-dalga/

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öğrenci Andı'yla ilgili olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Andımızın okunmasını istiyorsan açarsın Erdoğan’a telefon, 'Bu ant okunmadan kusura bakma, biz bir daha bir araya gelemeyiz' dersin" ifadesini kullandı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. 

    Sözlerinin başında birlik olmanın, beraber olmanın, sağlıklı ve tutarlı çözümler üretmenin herkesin görevi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorununun olmadığını söyledi.

    "Türkiye huzuru, bereketi, birlikteliği getirmek mümkündür. Bunun tek yolu vardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması" diyen Kılıçdaroğlu, bunu 'bütün baskılara, iftiralara rağmen yapacaklarını' ifade etti. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

    • "Biz görüşü, kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun vatandaşlarımızı seviyoruz. Biz devletin bütçesinden malı götürmeye talip değiliz. Vatandaşların sorunlarını, dertlerini çözmeye talibiz. İlk seçimde iktidar olacağız Allah'ın izniyle"

    Kılıçdaroğlu, muhtarların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirterek "Muhtarlara birer personel verilmeli, işsizlik sorununa bir nebze katkısı olur dediğimde dalga geçmeye başladılar. Bunu bütün muhtarlara havale ediyorum" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın Öğrenci Andı'yla ilgili kararını da eleştirdiği konuşmasında şunları söyledi:

    • "2018 yılında o zaman tarafsız yayın yaptığına inandığımız CNN Türk yayınında konuşmuştum. 'Eskiden beri okunuyor Andımız. Oturdular çözüm sürecinde, 'Bunu kaldıracağız' dediler. Bizim ağrımıza giden nokta şu: Erdoğan’ın Danıştay hakimlerini aşağılayarak, küçümseyerek, azarlayarak meydan okuması. Nerede? Külliye’de. İnsanın ağırına gidiyor. Normalde Danıştay üyelerinin buna tepki göstermesi gerekiyor. Ama hakim çıkıp konuşmaz, kararıyla konuşur. Danıştay kararını vermiştir, gerekçesi sağlam, yerinde bir karardır. O karara uyulması lazım. Danıştay Genel Kurul’unda Erdoğan’ın istediği şekilde karar çıkacaktır, bunu yazın bir kenara' demiştim.
    • Andımız doğruluğu, sevgiyi, saygıyı çocuklarımıza anlatıyor. Danıştay İdari Davalar Dairesi bu kararı verdikten sonra 'Andımızın hangi cümlesinden rahatsızsın, çık millete bunu anlat' demiştim. Bunu söyledim, 2013 yılında. Geldik 2021 yılına hala yanıt alamadım. Şimdi ben vatanını milletini seven, AK Parti'ye oy veren bütün kardeşlerime seslenmek istiyorum. Sayın Erdoğan, Andımız'ın hangi cümlesinden rahatsızdır? Çıksın bunu milletin önünde açıklasın. Ama açıklayamaz."

    Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuyla ilgili açıklamasını hatırlatarak "Andımızın okunmasını istiyorsan tekrar bizim gibi, açarsın Erdoğan’a telefon, 'Bu ant okunmadan kusura bakma biz bir daha bir araya gelemeyiz' dersin" ifadesini kullandı.

    'Milletvekili sayısını 450'ye düşüreceğiz'

    Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomi reform paketini eleştirdi. Kendi çözümlerini kamuoyuna açıklayan Kılıçdaroğlu, "600 milletvekili ne yapıyor? Yarısı el kaldırıp indiriyor. El kaldırıp indiren adama maaş mı vereceğiz? Milletvekili sayısını 450'ye düşüreceğiz. Bir yerde israf varsa ona müdahale edeceğiz kimse kusura bakmasın" diye konuştu.

    Kılıçdaroğlu, vaatlerini şöyle sıraladı:

    "- Kamuda israfa derhal son vereceğiz. Bakanlıklar ve bazı kamu kuruluşları kiralıklarda duruyor. Neden kira ödüyoruz? Bütün bakanlıklar ve kamu kuruluşları kendi binalarında oturacak.Araba saltanatına son vereceğiz.  Döviz garantili işler ivedilikle Türk lirasına çevrilecek. Yolsuzlukların üzerine kararlılıkla gideceğiz. Kamu ihalelerini canlı yayınlayacağız. İsrafın ve yolsuzluğun kaynağı olan Kamu İhale Kanunu'nu değiştireceğiz. 

     - Kamu özel işletmelerini kamulaştıracağız. Yapım ve maliyeti 85 milyon lira olan bir havalimanı 2044 yılına kadar bu şirkete 208 milyon 131 bin 332 euro para ödeyeceğiz. Kimin sırtından ödenecek? Tüyü bitmemiş yetimin sırtından. Bunun adı yasal soygundur. CHP buna göz yummaz. 

     - 600 milletvekili ne yapıyor? Yarısı el kaldırıp indiriyor. El kaldırıp indiren adama maaş mı vereceğiz? Milletvekili sayısını 450'ye düşüreceğiz. Bir yerde israf varsa ona müdahale edeceğiz kimse kusura bakmasın. Bunlara ben dünyanın parasını fakir fukaranın sırtından mı ödeyeceğim?

     - Saraylardaki lükse son vereceğiz. Devleti yöneten adam örnek olacak topluma. 50 bin Euro'luk çanta ile gezerseniz güven vermezsiniz.

     - Herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacağız. Yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığını sağlayacağız. Kişiler farklı düşündü diye sabahın köründe kapısı kırılarak insanlar gözaltına alınmayacak. Demokrasiyi getireceğiz. Seçimle gelen, seçimle gidecek. 

     - Devlet yönetiminde liyakat olacak.  İş ehline verilecek. Rüşvet alandan büyükelçi olmaz. Hırsızdan büyükelçi mi olur? Siz de hiç onur, şeref yok mu? Sahte diploma ile banka yönetim kuruluna üye olunmaz. Biz bitireceğiz bunları. 

     - Kuruluş kanunlarına göre bağımsız olan kurumlara müdahale olmayacak. Bu kurumlar iktidarın izlediği ekonomi politikasının gerekliliği yerine getirecekler. 

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Prof. Dr. Gökoğlu, Turizm sezonuna doğru mayıs ayının başlarında popülasyon azalacak, geçişleri akıntılarla son bulacak. Mart ayı karadan besinin denize ulaştığı çok yoğun bir dönem olduğu için denizanaları kıyılara kadar gelmektedir. Denizanaları şu anda denize girenlere dokunabilir, dokunduğu anda da vücutlarını yakabilir. Öldürücü etkisi yok. Vücudu yaktığı için kızarıklık ve yanık oluşabilir. Kimse korkmasın diye konuştu.
    Antalya Körfezi'nde 'başıboş denizanası' yoğunluğu
    Karikatür
    UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı
    İnfografik
    Suudi Arabistan ile Türkiye'nin ticaret hacmi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet