Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Açarsın Erdoğan'a telefon, 'Andımız okunmadan bir araya gelemeyiz' dersin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öğrenci Andı'yla ilgili olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Andımızın okunmasını istiyorsan açarsın Erdoğan’a telefon, 'Bu ant okunmadan kusura bakma, biz bir daha bir araya gelemeyiz' dersin" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Sözlerinin başında birlik olmanın, beraber olmanın, sağlıklı ve tutarlı çözümler üretmenin herkesin görevi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorununun olmadığını söyledi.

"Türkiye huzuru, bereketi, birlikteliği getirmek mümkündür. Bunun tek yolu vardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması" diyen Kılıçdaroğlu, bunu 'bütün baskılara, iftiralara rağmen yapacaklarını' ifade etti. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Biz görüşü, kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun vatandaşlarımızı seviyoruz. Biz devletin bütçesinden malı götürmeye talip değiliz. Vatandaşların sorunlarını, dertlerini çözmeye talibiz. İlk seçimde iktidar olacağız Allah'ın izniyle"

Kılıçdaroğlu, muhtarların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirterek "Muhtarlara birer personel verilmeli, işsizlik sorununa bir nebze katkısı olur dediğimde dalga geçmeye başladılar. Bunu bütün muhtarlara havale ediyorum" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın Öğrenci Andı'yla ilgili kararını da eleştirdiği konuşmasında şunları söyledi:

"2018 yılında o zaman tarafsız yayın yaptığına inandığımız CNN Türk yayınında konuşmuştum. 'Eskiden beri okunuyor Andımız. Oturdular çözüm sürecinde, 'Bunu kaldıracağız' dediler. Bizim ağrımıza giden nokta şu: Erdoğan’ın Danıştay hakimlerini aşağılayarak, küçümseyerek, azarlayarak meydan okuması. Nerede? Külliye’de. İnsanın ağırına gidiyor. Normalde Danıştay üyelerinin buna tepki göstermesi gerekiyor. Ama hakim çıkıp konuşmaz, kararıyla konuşur. Danıştay kararını vermiştir, gerekçesi sağlam, yerinde bir karardır. O karara uyulması lazım. Danıştay Genel Kurul’unda Erdoğan’ın istediği şekilde karar çıkacaktır, bunu yazın bir kenara' demiştim.

'Sayın Erdoğan, Andımız'ın hangi cümlesinden rahatsızdır?'

Andımız doğruluğu, sevgiyi, saygıyı çocuklarımıza anlatıyor. Danıştay İdari Davalar Dairesi bu kararı verdikten sonra 'Andımızın hangi cümlesinden rahatsızsın, çık millete bunu anlat' demiştim. Bunu söyledim, 2013 yılında. Geldik 2021 yılına hala yanıt alamadım. Şimdi ben vatanını milletini seven, AK Parti'ye oy veren bütün kardeşlerime seslenmek istiyorum. Sayın Erdoğan, Andımız'ın hangi cümlesinden rahatsızdır? Çıksın bunu milletin önünde açıklasın. Ama açıklayamaz."

Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuyla ilgili açıklamasını hatırlatarak "Andımızın okunmasını istiyorsan tekrar bizim gibi, açarsın Erdoğan’a telefon, 'Bu ant okunmadan kusura bakma biz bir daha bir araya gelemeyiz' dersin" ifadesini kullandı.

'Milletvekili sayısını 450'ye düşüreceğiz'

Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomi reform paketini eleştirdi. Kendi çözümlerini kamuoyuna açıklayan Kılıçdaroğlu, "600 milletvekili ne yapıyor? Yarısı el kaldırıp indiriyor. El kaldırıp indiren adama maaş mı vereceğiz? Milletvekili sayısını 450'ye düşüreceğiz. Bir yerde israf varsa ona müdahale edeceğiz kimse kusura bakmasın" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, vaatlerini şöyle sıraladı:

"- Kamuda israfa derhal son vereceğiz. Bakanlıklar ve bazı kamu kuruluşları kiralıklarda duruyor. Neden kira ödüyoruz? Bütün bakanlıklar ve kamu kuruluşları kendi binalarında oturacak.Araba saltanatına son vereceğiz. Döviz garantili işler ivedilikle Türk lirasına çevrilecek. Yolsuzlukların üzerine kararlılıkla gideceğiz. Kamu ihalelerini canlı yayınlayacağız. İsrafın ve yolsuzluğun kaynağı olan Kamu İhale Kanunu'nu değiştireceğiz.

- Kamu özel işletmelerini kamulaştıracağız. Yapım ve maliyeti 85 milyon lira olan bir havalimanı 2044 yılına kadar bu şirkete 208 milyon 131 bin 332 euro para ödeyeceğiz. Kimin sırtından ödenecek? Tüyü bitmemiş yetimin sırtından. Bunun adı yasal soygundur. CHP buna göz yummaz.

- 600 milletvekili ne yapıyor? Yarısı el kaldırıp indiriyor. El kaldırıp indiren adama maaş mı vereceğiz? Milletvekili sayısını 450'ye düşüreceğiz. Bir yerde israf varsa ona müdahale edeceğiz kimse kusura bakmasın. Bunlara ben dünyanın parasını fakir fukaranın sırtından mı ödeyeceğim?

- Saraylardaki lükse son vereceğiz. Devleti yöneten adam örnek olacak topluma. 50 bin Euro'luk çanta ile gezerseniz güven vermezsiniz.

- Herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacağız. Yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığını sağlayacağız. Kişiler farklı düşündü diye sabahın köründe kapısı kırılarak insanlar gözaltına alınmayacak. Demokrasiyi getireceğiz. Seçimle gelen, seçimle gidecek.

- Devlet yönetiminde liyakat olacak. İş ehline verilecek. Rüşvet alandan büyükelçi olmaz. Hırsızdan büyükelçi mi olur? Siz de hiç onur, şeref yok mu? Sahte diploma ile banka yönetim kuruluna üye olunmaz. Biz bitireceğiz bunları.

- Kuruluş kanunlarına göre bağımsız olan kurumlara müdahale olmayacak. Bu kurumlar iktidarın izlediği ekonomi politikasının gerekliliği yerine getirecekler. 128 milyar doların satışı hangi yöntem ile yapıldı? Cevabını istiyoruz. Hangi tarihlerde yapıldı. Hangi kurdan ne kadar döviz satıldı, bunun alıcıları kimlerdir? Kimlerin satış işleminde imzası vardır? Devlet soyuldu ya.

- Devleti yönetenlerin iç borçlanmada işledikleri ilk günah bizim iktidarımız döneminde olmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kendi vatandaşınızdan dolar ile borçlanırsanız bunun adı ilk günahtır. İşsizin, apartman görevlisinin sırtına biniyor.

- Ekonomik ve Sosyal Konsey'e işlev kazandıracağız. Bunu kaldırıyorlar. Anayasal kurum ama çalıştırmıyorlar. 'Ekonomi Koordinasyon Kurulu kurulacak' diyor. E zaten var bu kurul, haberleri yok.

- Bütçe disiplinini tam sağlayacağız. Türkiye Varlık Fonu dahil tamamını bütçe içine koyacağız. Borçlar Genel Müdürlüğü'nü kapatacağız. İnsan utanır bu müdürlüğü kurmaktan. Kaldıracağız bunu. Kasasındaki parayı bilmeyen devlet, devlet olmaz.

- TBMM'de Kesin Hesap Komisyonu kuracağız. İktidar olduğumuzda TBMM'de bu komisyon kurulacak. Geçen yılın bütçesinin hesaplarını muhalefet partisine vereceğiz. 5 kuruşun hesabını vermek onur olacak.

- Ulusal Vergi Konseyi kuracağız. Vergide adaleti sağlayacağız. Asgari ücret vergi mi öder ya adı üstünde asgari ücret. Faiz baronları dünyanın parasını götürüyorlar. Bu ayın Ocak ayında 624 milyon dolar dış borç faizi ödedik. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı risk altındadır bunun için söylüyoruz.

- İster dolar yükselsin ister faiz vurgunu onlar vuruyor. Para bulamadılar, kuyumculara yarım kilo altın vereceksiniz diyorlar. Devletin gücü kuyumcuya yetiyor. Sen saraydan tasarruf et kuyumcuları kurtar. Londra'daki tefecileri kuyumcular mı besledi?

- Sayıştay'ın evrensel ölçütlerde denetim yapmasını sağlayacağız.

- Stratejik Planlama Teşkilatı kuracağız. Bunlar Devlet Planlama Teşkilatını kapattılar. Elin oğlu 50 yılı, 30 yılı, 40 yılı planlıyor. Var olan kaynaklar en verimli ve en çok kalkınmamıza hizmet edecek alanlarda kullanılacaktır. 83 milyon kişi plansızlıktan Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet eder hale gelmiştir. Türkiye'nin geleceğini tehlikeye atıyorlar.

- Paris İklim Sözleşmesi imzalamıyoruz. Parlamentodan geçirmiyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatı imzalamıyoruz. Bundan 2 yıl sonra bunu imzalamadığınız süre zarfından Avrupa'ya gönderdiğiniz her şey için vergi ödeyeceksiniz. Bunu ben görüyorum, biz görüyoruz onlar görmüyor. Bunu düşünen var mı Saray'da? Yok. Bunlar dağılmış vaziyetteler. Devleti yönetemiyorlar. Bilgileri tamamen dumura uğramış.

- Siyasi Ahlak Yasası'nı mutlaka çıkaracağız. Türkiye siyasetini kirlilikten arındıracağız. İhale takipçisi milletvekili olmaz. Siyasi Ahlak Yasası'nı mutlaka ama mutlaka çıkaracağız. Siyasetçi yalan söylemeyecek milletine, doğruları ifade edecek."

'Dün söylediğin sözleri bugün geri alıyorsan devleti yönetemiyorsun demektir'

Kılıçdaroğlu, bu maddeleri sıraladıktan sonra Türkiye'nin dış politikasına eleştiriler yöneltti. Türkiye ile Mısır arasında yaşanan gelişmelere değinen Kılıçdaroğlu, "Dün söylediğin sözleri bugün geri alıyorsan devleti yönetemiyorsun demektir" ifadesini kullandı.

İktidar olmaları durumunda 'kavgacı ve ihvancı' diye tanımladığı dış politikayı tamamen değiştireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Kavga etmediğimiz kimse kalmadı. Kim zarar görüyor? İmalatçı, ihracatçı, esnaf, çiftçi hepsi zarar görüyor. Mısır'la niye kavga ettin? Mısır'ın iç işlerine karışmak senin neyine? Şimdi de dönmüş yalvarıyorsun 'barışalım' diye."

'Erdoğan benden korkuyor'

AK Parti'nin düzenlediği kongrelere de değinen Kılıçdaroğlu, sözlerini noktalarken "Gençlere şunu söylemek istiyorum. Erdoğan kimseden korkmaz sanıyorlar, Erdoğan benden korkuyor. Onun televizyon kanalında bile karşıma çıkmaya cesaret edemiyor. Biliyor ki çıkarsa karşıma onu madara edeceğim" diye konuştu.