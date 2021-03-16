Annesini, babasını ve kız kardeşini öldürüp intihar etmişti: Antalya'da lüks villadaki olayın ayrıntıları ortaya çıktı

Antalya'da oturdukları 3 katlı villada, anne ve babası ile ablasını pompalı tüfekle öldüren Mustafa Gider'in, tüfeğin tetiğini ayak parmağıyla ateşleyerek kendi yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Gider'in, annesiyle ablasını zemin katta öldürdüğü, babasını ise birinci katta öldürüp diğer cesetlerin yanına taşıdığı belirlendi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki lüks bir villada anne ve babası ile ablasını pompalı tüfekle öldüren ardından da intihar eden Mustafa Gider'in cinayetleri nasıl işlediğine dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Yapılan incelemede, Mustafa Gider'in, babasını birinci katta öldürdükten sonra cesedini sürükleyerek zemin kata taşıdığı saptandı. Annesi ile ablasını zemin katta vurup öldüren Gider'in, pompalı tüfeğin tetiğini ayak parmağıyla ateşleyerek, yaşamına son verdiği tespit edildi. Polisin incelemesinin ardından 4 cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

150 bin lira dolayında borcu varmış

Yapılan araştırmada psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mustafa Gider’in, bir otelde fotoğrafçılık yaptığı, çevresine de yaklaşık 150 bin lira dolayında borcu bulunduğu ortaya çıktı.

Ne olmuştu?

3 katlı villada oturan ailenin oğlu 40 yaşındaki Mustafa Gider'den haber alamayan iki arkadaşı, endişelenip adrese gitmişti. Gider'in arkadaşları, villanın balkon kapısını aralayıp baktıklarında, iki kişinin yatak üzerinde hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramıştı. İhbar üzerine gelen polis ekibi, balkon kapısını kırıp villaya girdiğinde, 73 yaşındaki Muzaffer Gider, 65 yaşındaki eşi Işık Gülsen Gider ile çocukları Mustafa ve 45 yaşındaki Gamze Gider’i silahla vurulmuş halde bulmuştu. Çağrılan sağlık ekipleri, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

İlk incelemede, Mustafa Gider’in, mutfakta annesi ve kız kardeşini vurduktan sonra üst katta vurarak öldürdüğü babasını mutfağa indirdiği ve burada ayanı silahla intihar ettiği belirlenmişti.