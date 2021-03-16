CHP’li Tanrıkulu: Sovyetler Birliği’nden alınan desteğin unutulmaz bir anlamı var

100 yıl önce bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ile Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti arasında Dostluk Antlaşması imzalandı. Peki, bu antlaşmanın bugün ve gelecek için önemi ne?

Kadim bir geçmişe sahip iki ülke Türkiye ve Rusya, zaman zaman inişli çıkışlı ilişkilerine rağmen en zor zamanlarında birbirlerine dostluk ellerini çekinmeden uzattılar. Böylece dünyaya, komşuların birbirlerinin külüne muhtaç olduğunu net olarak gösterdiler.

CHP İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi Sezgin Tanrıkulu, Moskova Antlaşması’nın önemini Sputnik'e değerlendirdi ve şunları kaydetti:

“Ulusal Kurtuluş Savaşı’na Sovyetler Birliği’nin verdiği destek, o dönem emperyalizme karşı mücadele etmiş Türk halkları için çok anlamlıydı. Anadolu topraklarında yeni kurulan Cumhuriyet ilk uluslararası desteğini Sovyetler Birliği’nden almıştı. Bunun tarihimiz bakımından unutulmaz bir anlamı var. Aradan geçen yüzyılda her ne kadar paklar değişmişse, dünya farklı kutuplara bölünmüşse de Türkiye halkları ile Sovyetler Birliği halkları arasında o dostluk ilişkisi hiçbir zaman bozulmamıştır. Ve güçlü bir biçimde devam etmiştir. Bugün okunması gereken budur bana göre.”

‘Dayanışma ve dostluğu sürdürmenin yolları aranmalı’

“Türkiye, NATO Paktı’nın bir üyesi olmasına rağmen en fazla ilişkide bulunduğu ülkelerin başında” Rusya’nın geldiğini kaydeden Tanrıkulu, ilişkilerin geleceğinin nasıl olması gerektiği ile ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı:

“Hem komşuluk ilişkisi hem de tarihsel bağlar var. Dolayısıyla dünyada gelişen her türlü olumsuzluğa, Ortadoğu’daki gelişmelere karşın her iki ülkenin halkının dayanışma ve dostluğunun devletler arasında da sürdürmenin yollarının aranması lazım.”