Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: İlk üretim araçlarını 2022 sonunda banttan indirmeyi planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda konuştu. Türkiye'de üretim yapan, istihdam sağlayan yatırımcılara sahip çıkmaya devam ettiklerini belirten Erdoğan, Ford Otosan'ın 2020'nin aralık ayında 2 milyar euro'luk yatırım planını kamuoyu ile paylaştığını hatırlattı.

"Ford Otosan, Türkiye'deki otomotiv üretimi ve ihracatının yüzde 25'ini gerçekleştirerek 12 bin 500 insanımıza istihdam sağlıyor" diyen Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Proje tamamlandığında Ford Otosan'ın 440 bin olan üretim kapasitesi 650 bine yükselecek. Volkswagen için de 1 tonluk araç üretimi gerçekleştirilecek. İhraç edilen araçlarla Türkiye'nin liderliği perçinlenecek. 1 tonluk ticari araç üretimi gerçekleştirilecek. Ford Otosan'ın yatırımı ile doğrudan 3 bin dolaylı 15 bin istihdam sağlanacak. Sadece dizel ve benzinli araçlar değil, elektrikli araçlar ile batarya üretimi yapılacak. 130 bin batarya kapasitesi sağlanacak.

Ford Otosan ihracatını 13 milyon dolara çıkaracak. Ford Otosan'ın yatırımı Türk otomotiv sanayinin dönüşümüne katkı sağlayacak. Avrupa pazarında satılması üzerine alım taahhüdü veriliyor. Ford Otosan'ı tebrik ediyorum."

Erdoğan, Türkiye'de yatırım yapan yerli ve yabancı şirketlere yenilerinin eklenmesinde 'girişimci dostu politikaların' etkili olduğunu belirterek "Yurt dışı seyahatlerimizde yeni ortaklıkların kurulmasına vesile olduk. Firmalarımızın meseleleriyle bizzat ilgilendik, sorunlarının çözülmesi için çaba harcadık" dedi.

'Turist sayımız her geçen yıl rekor kırıyor'

Bunların meyvelerini her alanda topladıklarını ifade eden Erdoğan, "Son derece sınırlı ticaretimizin olduğu ülkelerde bugün Türk malı ürünler kullanılıyor. Her ne kadar geçen yıl salgından dolayı düşmüş olsa da turist sayımız her geçen yıl rekor kırıyor" diye konuştu. Erdoğan, şöyle konuştu:

"136 tanesi motorlu kara taşıtları sektöründe imalat gösteren yerli ve uluslararası firmalardır. Birçok ülke ekonomik daralma yaşarken, Türk ekonomisi toparlanmayı başarılı sürdürüyor. Çin'in ardından G20'de en yüksek büyümeyi kaydeden ülke olduk. En başında imalat sanayimiz yer alıyor. Yüzde 10,5'luk büyüme kaydetti. Sanayi üretimi artan ülkeler arasında yer aldık. 337 bin ilave istihdam oluşturdu.

5 kıtada 180 ülkeye 900 bin üzerinde taşıt ihracatı yaptık. 2020'de yakaladığımız bu ivme 2021'e güçlü başlangıç yapmamızı sağladı. Sanayi üretimimiz yıllık yüzde 11,9 aylık bazda yüzde 1 arttı. İhracatımızda aynı dönemde yıllık 2.3 aylık ise 1.6 yükseldi. Coğrafi konumu, güçlü altyapısıyla Türkiye'nin Kovid sonrası yeniden şekillenecek küresel sistemde hakettiği yeri alacağına inanıyorum.

'Yerli markamızla da rekabetçi bir iklim oluşturmak istiyoruz'

Teknolojideki hızlı değişimle rekabet ortamı şekilleniyor. Yapay zeka, nano teknoloji, robotik gibi alanlarda kaydedilen ilerlemeler politikaları dönüştürüyor. Akıllı otonom araç teknolojilerini de kullanmaya başlayacağız. Bu süreç kendi otomobilini üretmek isteyen ülkemiz için fırsatları ve tehdidi ortaya çıkarıyor. Artık şartlar eşitlenmiş durumda. Otomotiv üreticilerini de yeni yatırımlara zorlamaktadır. Ford Otosan'ın yatırımı en güzel örneklerden biri. Yerli markamızla da rekabetçi bir iklim oluşturmak istiyoruz."

'Türkiye'yi dünyanın önemli batarya üreticilerinden biri haline getirmekte kararlıyız'

Erdoğan, bu noktada yerli otomobille ilgili son durum hakkında bilgiler verdi. Türkiye'nin Otomobili projesinin tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "İlk üretim araçlarını 2022 sonunda banttan indirmeyi planlıyoruz. Elektrikli, bağlantılı ve otonom ticari araç üretiminde önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 5'te olmayı hedefliyoruz. Türkiye'yi dünyanın önemli batarya üreticilerinden biri haline getirmekte kararlıyız" diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini noktalarken "Yerli ve yabancı bilim insanlarını araştırmalarını Türkiye'de devam etmeye, ülkemizin sunduğu fırsatlardan istifade etmeye davet ediyorum" ifadesini kullandı.