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    Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Darbeye kadeh kaldıran da FETÖ’ye kucak açan da şerefsizdir

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    Türkiye
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    Edirne Belediye Başkanı Gürkan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir barda kadeh kaldırıp şarkı söylediği görüntülerle ilgili "Darbenin şerefine kadeh kaldıran da şerefsizdir, darbecilere destek olan da şerefsizdir, darbecilerin önünü açan da şerefsizdir, FETÖ’ye kucak açan da şerefsizdir" dedi.

    15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir türkü barda kadeh kaldırıp, şarkı söylediği görüntülerle ilgili 'suçu ve suçluyu övme'den tutuksuz yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan açıklama yaptı.

    Halk TV'de Hakan Çelenk'in sorularını yanıtlayan Gürkan, "Hakkınızdaki mahkeme süreci nasıl başladı? O geceyi anlatır mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

    "15 Temmuz darbe girişimi gecesinde herkes bir yerlerdeydi komutanlar düğündeydi mesela. Bizim mezunlar (Gürkan 1983’te üniversiteden mezun olduğu arkadaşlarını kastediyor) buluşmamız vardı. Yemek yedik oradan da türkü bara gittik. Orada arkadaşlarımızla türkü dinliyoruz.  Öğrenciliğimiz dönemde 12 Eylül darbesini yaşadık biz. Türkü söylerken bizim milletvekilimiz ve il başkanımız böyle bir kalkışma olduğunu, İstanbul’da Ankara’da özellikle bir kalkışma başladığını söyleyince ben başta güldüm geçtim.

    'Doğrusu ciddiye almadım'

    Doğrusu ciddiye almadım. Sonra arkadaşlar sosyal medyadan telefondan bakıp anlatınca ben de 'Kalkalım' dedim. Sahnedeydik ayrılmadan önce sahnede konuşma yaparken, şunu söyledim: “Biz bu olayı daha önce de yaşadık. Yaşadık, çünkü 12 Eylül 1980 darbesini öğrenci olarak yaşadım. 36 yıl önce haberimiz yoktu bir sabah kalktık olmuş bitmiş. Kimsenin haberi olmadı o gün. Bir baktık ki kapılarını önü askerler, sokakta askerler tanklar geliyor. O öyle bir darbeydi12 Eylül 1980 darbesi. Dediğim o. 36 yıl önce yoktu, şimdi haberimiz var. Tüm dünyayla beraber canlı yayınlardan, izliyorsunuz."

    'İçki literatürünü bilmeyenler diyor ki 'Darbenin şerefine kadeh kaldırdı''

    Gürkan, elindeki rakı kadehine ilişkin, "Elimde de rakı kadehi var.  Kadehi kaldırarak 'İçelim' diyorum içki literatürünü bilmeyenler diyor ki 'Darbenin şerefine kadeh kaldırdı'. Recep Gürkan’ı bilen biliyor… Darbenin şerefine kadeh kaldıran da şerefsizdir, darbecilere destek olan da şerefsizdir, darbecilerin önünü açan da şerefsizdir, FETÖ’ye kucak açan da şerefsizdir. FETÖ de şerefsizdir. Bizim hayatımız boyunca, sendikacılığımız da eğitimciliğimiz de milletvekilliğimiz de kim olduğumuz da ne tepkiler verdiğimiz de belli. Belli ama bu klasik yöntem ya; daha çok ses çıkarırsanız kendinizi korumuş ya da atlamış oluyorsunuz gibi, böyle bir suçlama çabası içine girdi bazı mahfiller" diye konuştu.

    Gürkan geçen hafta ‘suç ve suçluyu’ övmek iddiasıyla 2 ay 15 günlük hapis cezası almıştı.

    Etiketler:
    FETÖ, Edirne, Darbe, 15 Temmuz, Recep Gürkan
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