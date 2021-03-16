Prof. Dr. Ergenoğlu, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Erenoğlu, sosyal medya hesabında maske uyarısında bulunmuş, "Maskesiz olmaz. Lütfen, herkes koşulda maske takmaya, el hijyenine ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat edelim" demişti.