AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu’nun sahiplendiği ittifakın 'siyasi tutkalı' yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını eleştirdi. Çelik, "Kılıçdaroğlu’nun sahiplendiği ittifakın 'siyasi tutkalı' yok. Bu yüzden kendi çatlaklarını kapatmak için Cumhur İttifakı’na saldırıyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulunarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

Sözlerinin başında "Milletimizin yararına herhangi bir siyaset üretme kabiliyetine sahip olmayan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını ibretle takip ediyoruz. Kendisine biçtiği yegâne misyonun Cumhur İttifakı içerisinde çatlak aramak olduğunu görüyoruz. Oysa çatlak, Kılıçdaroğlu’nun kendi ittifakındadır" diyen Çelik, şunları söyledi:

© AA Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Açarsın Erdoğan'a telefon, 'Andımız okunmadan bir araya gelemeyiz' dersin siyasi tutkalı' yok. Bu yüzden kendi çatlaklarını kapatmak için Cumhur İttifakı’na saldırıyor. Cumhur İttifakı dimdik yol yürümeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu ve bileşenlerine verdiğimiz en net cevap, dimdik yol yürümeye devam etmektir."

Cumhur İttifakı'nın kendini çok net ifade eden, ilkeleri açık ve ortaya çıkışı milletin iradesine dayanan bir ittifak olduğunu söyleyen Çelik, "Kılıçdaroğlu sahiplendiği ittifakın neye dayandığını ve nasıl yürüdüğünü kamuoyuna açıklamaya gayret etmelidir. Çatlaklar ve sisli söylemler kendilerindedir" diye yazdı.

Cumhur İttifakı kendini çok net ifade eden, ilkeleri açık ve ortaya çıkışı milletimizin iradesine dayanan bir ittifaktır. Kılıçdaroğlu sahiplendiği ittifakın neye dayandığını ve nasıl yürüdüğünü kamuoyuna açıklamaya gayret etmelidir. Çatlaklar ve sisli söylemler kendilerindedir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) March 16, 2021

Ardından "Kılıçdaroğlu, kendi ittifakı içerisinde Türkiye’nin bütünlüğünü hedef alanlara karşı niye susuyor? Cumhuriyetimizi ve demokrasimizin değerlerini tehdit edenlere niye ses çıkarmıyor. Atatürk’e saygısızlık edenlere neden tek kelime etmiyor?" diye soran Çelik, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditler karşısında ilkeli bir mücadeleyi omuz omuza yürüten en güçlü hareket olduğunu söyledi.

"Bu mücadelede dış rakiplerimizden çok içerde muhalefet siyaseti yerine husumet siyaseti peşinde koşanlara vakit ayırmak zorunda kalıyoruz maalesef" değerlendirmesinde bulunan Çelik, şu görüşleri dile getirdi:

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun kendi partisi ve ittifakı hakkında hiçbir siyasi iddiası olmadığını yine gördük. Kılıçdaroğlu her türlü siyasi iddiayı terketmiş, tek vazifesi Cumhur ittifakını zayıflatmak olan bir misyon peşinde koşuyor.

Bunun için Türkiye’nin bütünlüğünü hedef alan yol arkadaşları karşısında susuyor. Atatürk’e saygısızlık eden unsurlarını görmezden geliyor. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit edenlere tek kelime etmiyor. — Ömer Çelik (@omerrcelik) March 16, 2021

Bunun için Türkiye’nin bütünlüğünü hedef alan yol arkadaşları karşısında susuyor. Atatürk’e saygısızlık eden unsurlarını görmezden geliyor. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit edenlere tek kelime etmiyor.

Kılıçdaroğlu’na bu misyonu hayata geçirme konusunda başarısız olacağını garanti ediyoruz. Yolumuzu yürümeye artan bir kararlılıkla devam ediyoruz."