Kayıt
17:33 16 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    2 çocuk annesi Ayşe Emer

    Marketten aldığı peynirin içinden ameliyat eldiveni çıktı

    © İHA / HARUN YILDIZ - MURAT KANBER
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 04
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/1044044050_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_137aa885249746bf007ee9d80b811c8b.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103161044044179-marketten-aldigi-peynirin-icinden-ameliyat-eldiveni-cikti/

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Ayşe Emer isimli vatandaşın çocuklarına tost yapmak için aldığı kaşar peynirinin içinden ameliyat eldiveni çıktı. Yaşanan durum karşılığında firmanın kendisine bir koli ürün teklifinde bulunduğunu belirten Emer, “Bugün eldiven çıkıyorsa, yarın maske de çıkabilir” diyerek tepki gösterdi.

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Ayşe Emer isimli kadın, çocuklarına tost yapmak için bir zincir markete kaşar peyniri almaya gitti.

    12 Mart tarihinde aldığı kaşar peyniri, 13 Mart’ta tost yapmak için kesen Emer, peynirin içerisinden çıkan ameliyat eldivenini görünce büyük şok yaşadı. Emer, durumu bildirmek için zincir marketin yönetimi ile iletişime geçmek istedi. Zincir market yetkililerine ulaşamayan Emer, içerisinden ameliyat eldiveni çıkan peyniri üreten firmaya ile iletişime geçti.

    © AA / Mehmet Akif Aldoğan
    Tekirdağ'da yemeğinden insan parmağı çıktığını iddia eden kişi, şikayetçi oldu
    Firma yetkilileri, hatalarını gidermek için kendilerine bir koli süt ürünü gönderebileceklerini söyledi. Daha önce de aynı firmanın ürettiği süt içerisinden saç çıktığını söyleyen Emer, firmanın hijyen kurallarını hiçe saydığını belirterek, ilgili bakanlıklara suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

    'Bugün eldiven çıkıyorsa, yarın maske de çıkabilir'

    Marketten aldığı kaşar peyniri kestiği zaman içinden çıkan eldiveni görünce şoke olduğunu belirten Emer, şöyle konuştu:

    "Çocuğum tost istedi. Markete gittim. Ünlü market zincirinden peynir aldım. Eve geldim, ertesi gün tostu yapmak için peyniri dolaptan çıkarttım. Keserken içinden mavi bir şey belirdi. Kesmeye devam edince içinden eldiven çıktı. Eldiven çıktığını görünce şaşırdım. Olduğu gibi poşete koyup yetkililerle iletişime geçtim. Market zincirine e-mail yoluyla ulaşmaya çalıştım. Geri dönmediler. Üretici firma dönüş yaptı. Özür dilediler. Bana bir koli firmanın süt ve süt ürünlerini teklif ettiler. Ben bunu kabul etmedim. İnsan sağlığı bu kadar yok sayılmamalı. Şu pandemi sürecinde hijyensizlik bu şekilde. Bugün eldiven çıkıyorsa, yarın maske de çıkabilir."

    'En kısa sürede suç duyurusunda bulunacağız'

    Yetkililere seslenen Emer, "Daha önce de bu markanın sütünü kullandık. İçinden topak topak saç çıktı. İnsanlık hali diyerek örtbas ettik. İnsan sağlığı kadar önemli bir şey yok. Ben bunu eşime, çocuklarıma, dostlarıma yediriyorum. 2-3 gündür psikolojik olarak çok etkilendim. Emin olun siz de aynı şekilde olursunuz. Paranız karşılığında bu tarz bir şey çıkması çok can sıkıcı bir durum. Yetkililere, bu konuda daha duyarlı olmalarını ve denetimleri göz ardı etmemeleri için çağrıda bulunmak istiyorum. Ben şikayetçi olacağım. Avukatla iletişime geçtim. En kısa sürede suç duyurusunda bulunacağız. Sağlık Bakanlığına da şikayette bulunduk" diye konuştu.

    Etiketler:
    Süt, ameliyat eldiveni, eldiven, Ayşe Emer, İzmir, Kocaeli, Kaşar peyniri, Peynir
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Prof. Dr. Gökoğlu, Turizm sezonuna doğru mayıs ayının başlarında popülasyon azalacak, geçişleri akıntılarla son bulacak. Mart ayı karadan besinin denize ulaştığı çok yoğun bir dönem olduğu için denizanaları kıyılara kadar gelmektedir. Denizanaları şu anda denize girenlere dokunabilir, dokunduğu anda da vücutlarını yakabilir. Öldürücü etkisi yok. Vücudu yaktığı için kızarıklık ve yanık oluşabilir. Kimse korkmasın diye konuştu.
    Antalya Körfezi'nde 'başıboş denizanası' yoğunluğu
    Karikatür
    UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı
    İnfografik
    Suudi Arabistan ile Türkiye'nin ticaret hacmi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet