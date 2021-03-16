İstanbul’da 'dinamik denetim' bilançosu: 3 bin 609 kişiye para cezası verildi, 53 işletmenin faaliyeti durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 4 Mart'tan bu yana devam eden 'dinamik denetlemeler' ile ilgili olarak bilgi verdi. Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Yerlikaya, 998 bin 671 denetimden sadece 3 bin 609 kişiye para cezası verildiğini, 3 bin 159 işletmenin uyarıldığını duyurdu.
53 işletmenin ise faaliyetlerinin durdurulduğunu kaydeden Yerlikaya, "Sözümüz gönülden gönüle. Tedbirler İstanbul için, sağlığımız için" ifadesini kullandı.
Kıymetli hemşehrilerim,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 16, 2021
4 Mart'tan beri devam eden #DinamikDenetlemeler’de;
📍998.671 denetimden sadece 3609 kişiye (%0.3) para cezası verildi.
📍3159 işletme uyarıldı.
📍53 işletmenin faaliyeti durduruldu.
💙Sözümüz gönülden gönüle.
✅Tedbirler #İstanbul için, sağlığımız için pic.twitter.com/I6J6X9mKfA
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