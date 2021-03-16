İstanbul’da 'dinamik denetim' bilançosu: 3 bin 609 kişiye para cezası verildi, 53 işletmenin faaliyeti durduruldu

İstanbul'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yapılan 'dinamik denetimler' sırasında 3 bin 609 kişiye ceza verildi. 53 işletmenin faaliyeti durduruldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 4 Mart'tan bu yana devam eden 'dinamik denetlemeler' ile ilgili olarak bilgi verdi. Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Yerlikaya, 998 bin 671 denetimden sadece 3 bin 609 kişiye para cezası verildiğini, 3 bin 159 işletmenin uyarıldığını duyurdu.

53 işletmenin ise faaliyetlerinin durdurulduğunu kaydeden Yerlikaya, "Sözümüz gönülden gönüle. Tedbirler İstanbul için, sağlığımız için" ifadesini kullandı.

Kıymetli hemşehrilerim,



4 Mart'tan beri devam eden #DinamikDenetlemeler’de;



📍998.671 denetimden sadece 3609 kişiye (%0.3) para cezası verildi.

📍3159 işletme uyarıldı.

📍53 işletmenin faaliyeti durduruldu.



💙Sözümüz gönülden gönüle.

✅Tedbirler #İstanbul için, sağlığımız için pic.twitter.com/I6J6X9mKfA — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 16, 2021

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