CHP'li Salıcı'nın ailesi koronavirüse yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın ailesi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Salıcı, "Benim sağlık durumum iyi. Ancak eşim ve çocuklarımın testleri pozitif çıktı. Çocuklarım da belirti yok ancak eşimde belirti bulunuyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın eşi Gülizar Salıcı ve iki çocuğunun koronavirüs testleri pozitif çıktı. CHP'li Salıcı'nın bugün (16 Mart 2021) yapılan testi ise negatif çıktı.

Cuma günü bir test daha yaptıracak olan Salıcı, ailesiyle birlikte kaldığı evde 9 gün süreyle karantinaya alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Salıcı'nın eşi ve çocukları sağlık kontrolü altında tutunuyor.

'Çocuklarım belirti göstermiyor'

Sözcü gazetesinin aktardığına göre Salıcı, "Benim sağlık durumum iyi. Ancak eşim ve çocuklarımın testleri pozitif çıktı. Çocuklarım da belirti yok ancak eşimde belirti bulunuyor. Eşimin en kısa zamanda sağlığına kavuşması için sağlık kontrolü altında tutuluyor. Sağlık sorunumuz nedeniyle bizi arayan yalnız bırakmayan eş ve dostlarıma çok teşekkür ederim. Şimdilik endişelenecek bir durum yok" dedi.