Pendik ve Kartal sahilindeki kirliliğin sebebi belli oldu

Mikroorganizmaların atık sularla birlikte oluşturduğu tabaka günlerdir Marmara Denizi'nin yüzeyinde etkili oluyor. Özellikle Pendik ve Kartal sahilinde dün görülen tabaka kirlilik endişesi yarattı.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Aktan, tabakanın deniz salyası olduğunu söyledi.

Aktan, şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir kıyılarımızda gözleniyordu ancak denizdeki hareketlilik sonucu son günlerde biraz daha ortaya çıktı. Temel olarak söyleyebileceğim aslında doğal organizmalar, denizde yaşayan normal canlıların ortam şartlarındaki bazı bozulmalar sonucunda aşırı artış göstermesinden kaynaklanıyor. Yani ekosistemde bir yerde bir tıkanma var ki bu canlılar, fırsatçı olan türler aşırı derece üremeye başlıyorlar."

'Canlıların artışını tetikleyen durumlar var'

Havaların ısınmasıyla birlikte deniz yüzeyindeki görüntünün arttığını söyleyen Yelda Aktan şöyle konuştu:

"Bunlar zaten doğal ortamda bulunan canlılar ama bazı faktörlerdeki değişimler, mesela aşırı atık girdisi gibi etkiler bunların artışına sebep olabiliyor. Kirlilik bu dengeyi bozuyor. İstanbul kıyılarında yoğun bir evsel atık var, sadece İstanbul kıyılarında değil Marmara Denizi'ni havza bazında düşünmek lazım. Birçok büyük şehir var, bunun dışında endüstriyel faaliyetler var. Bunlardan giren atıklar her ne kadar arıtım tesisleri belediyeler tarafından çalıştırılsa da kontrolsüz giren atıklar da var endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan, dereler yoluyla giren. Bunlar tabi ki bu canlıların artışını tetikliyor. Fakat bunlar çok kısa ömürlü canlılar, 15 gün, 3-4 hafta sonra yavaş yavaş ölüp dibe çökmeye başlıyorlar. Dibe çöktüklerinde de ayrışmaya devam ediyorlar ve dipte oksijensiz ortam oluşturabiliyorlar."