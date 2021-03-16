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    Havva Palu

    'Palu ailesi' davası: Havva Palu tahliye edildi, Tuncer Ustael açlık grevine başladı

    © İHA / FEHİME KARTAL
    Türkiye
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    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 12 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin Palu ailesi olarak bilinen 6 kişinin yargılandığı davada, tutuklu sanık Havva Palu'nun tahliyesine karar verildi. Tuncer Ustael, "Ben açlık grevindeyim. Bu nedenle kötü durumdayım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 12 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin Palu ailesi olarak bilinen 6 kişinin yargılanmasına devam edildi.

    Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, suça sürüklenen çocuk F.P. ile tutuklu sanıklar İsa Palu ile Tuncer Ustael hazır bulundu. Sanıklar Ayşe Palu, Emine Ustael ve Havva Palu ise duruşmaya tutuklu bulundukları Gebze Kadın Cezaevi'nden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı.

    Dosyaya eklenen belgelerin okunmasıyla başlayan duruşmada, mahkeme başkanı Atilla Darı'nın reddine ilişkin talebin kabul edilmediği belirtildi.

    Tanıkların dinlenmesiyle devam eden duruşmada söz verilen E.G.T, sanıklardan Havva Palu'nun teyzesi olduğunu ve Meryem Tahnal'ın ölümüne ilişkin herhangi bir bilgisinin olmadığını belirterek, sanıklarla arasında herhangi bir husumet bulunmadığını söyledi.

    Tanık olarak dinlenen Havva Palu'nun yeğeni E.V. ise Meryem Tahnal'ın ölümüne ilişkin doğrudan bilgisinin olmadığını dile getirerek, "Olup bitenleri televizyondan izledim. Bilgim bu programlarla sınırlıdır. Teyzemle aramızda herhangi bir husumet söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

    Tuncer Ustael: Açlık grevindeyim

    Tanık ifadelerinin dinlenmesinin ardından söz verilen cumhuriyet savcısı, tanık Y.Ş. için oluşturulan talimat yazısının beklenmesine, Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yürütülen yargılamaya konu eylemin birleştirilmesi hususundaki talebe olumsuz görüş bildirilmesini ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

    Söz verilen Tuncer Ustael, "Ben açlık grevindeyim. Bu nedenle kötü durumdayım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

    Diğer sanıklar da tahliyelerini talep etti.

    Mahkeme heyeti, tanık Y.Ş. hakkında yazılan talimat cevabının beklenmesine, Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın Kocaeli'deki davayla birleştirilmesi konusundaki talebe olumsuz görüş bildirilmesine, tutuklu kaldığı süre ve yaşı dikkate alınarak sanık Havva Palu'nun tahliyesine ve diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

    Ne olmuştu?

    Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kocaeli ve Sakarya'da yapılan kazı çalışmalarında da herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

    Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonunda, sanık Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'a yönelik ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçundan 4 yıl, ‘kredi kartının kötüye kullanılması’ suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

    Emine Ustael ile Hava, İsa ve Ayşe Palu, ‘kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan 12 yıl 6'şar ay hapse mahkum edilmişti.

    F.P, suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmesi kararıyla tahliye edilmişti.

    Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, sanıkların aynı avukat tarafından savunuldukları için yargılamada usul hatası yapıldığı gerekçesiyle bozmuş, sanıklar Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıkmıştı.

    Etiketler:
    Tahliye, Açlık grevi, Palu ailesi, Emine Palu, Ayşe Palu, Havva Palu, Tuncer Ustael
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