Trabzon Emniyeti'nden 'Andımız var' operasyonu: Mermilerle yazdılar

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah saatlerinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
'Andımız var' adıyla düzenlenen operasyonda polis ekipleri tarafından şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 708.23 gram bonzai, 9 adet uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin ve 20 gram esrar ele geçirildi.
Ayrıca 1’i ruhsatsız 2 adet kurusıkı tabancanın ele geçirildiği operasyonda B.K., H.Ö., Ç.M.ve T.B.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri aramalarda gele geçirilen mermilerle, 'Andımız' yazdı.
March 16, 2021
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