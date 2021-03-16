Trabzon Emniyeti'nden 'Andımız var' operasyonu: Mermilerle yazdılar

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah saatlerinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

'Andımız var' adıyla düzenlenen operasyonda polis ekipleri tarafından şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 708.23 gram bonzai, 9 adet uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin ve 20 gram esrar ele geçirildi.

Ayrıca 1’i ruhsatsız 2 adet kurusıkı tabancanın ele geçirildiği operasyonda B.K., H.Ö., Ç.M.ve T.B.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri aramalarda gele geçirilen mermilerle, 'Andımız' yazdı.

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