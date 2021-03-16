Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosna Hersek'e 30 bin doz aşı göndereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmelerimizde, Saraybosna Belgrad otoyolu projesinin Bosna Hersek boyutunun nasıl hızlandırılacağının ele alındığını belirten Erdoğan, "Enerji, sağlık, savunma, turizm alanlarında iş birliğimizi geliştirme konusundaki kararlılığımızı vurguladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgınla mücadeleye ilişkin ise "Salgınla mücadelede ortak iradeyi takdir ediyoruz. Bosna Hersek'in yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. 30 bin doz aşıyı Bosna Hersek'e göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Konseyi Başkanı Milorad Dodik'in "Türkakım, Sırbistan'a kadar gelmiştir. Bosna Hersek, Türk Akım2ın ülkeye ulaştırılmasıyla ilgileniyor. Otoyolla birlikte Türk Akım'ın ulaştırılması fırsatını kaçırmamalıyız" sözlerine ise şöyle yanıt verdi:

"Türk Akım noktasında da bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. Rusya'yla da mutabık kalmak suretiyle dostlarımıza, kardeşlerimize yapılacak otoyolun yanından süratle Türk Akımı geçer. Ve kendilerine Türk Akımı'nı, bu doğalgazı ulaştırırız."

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Türkiye'nin kararlılığı aynen devam etmektedir. Yani buradan bizim taviz vermemiz söz konusu değil" dedi ve şöyle devam etti:

"Mısır halkının bu noktada bizimle ters düşmesini ben düşünmüyorum. Mısır halkı bizimle ters düşmez. Şu anda da atılan adımlar aslında geçici yanlışlığın tezahürü gibi geliyor bana. Suudi Arabistan'ın da burada Yunanistan'la ortak tatbikatı söz konusu ama bir diğer taraftan da Suudi Aarabistan'ın şu an Türkiye'den SİHA talebi var, yani kimin eli kimin cebinde belli değil."