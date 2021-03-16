Sağlık Bakanı Koca son hafta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka görünme oranı en çok artan illerin Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova; en çok azalan illerinse Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur olduğunu açıkladı.

Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımla vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı. Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım."

Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım. pic.twitter.com/ymqzrUlEfV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2021

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