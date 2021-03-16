Vali Aksoy: Aydın'da pozitif vaka sayısında artış gözlemleniyor

Aydın’da her hafta artış gösteren vaka sayıları nedeniyle Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydınlılara seslenerek, “Bütün kurumlarca koronavirüs ile mücadelede büyük bir gayret gösterilmesine rağmen pozitif vaka sayımızda artış görülmektedir. Normalleşme sürecine dönebilmek bizlerin pandemi kurallarına titizlikle uyması ile mümkün olabilecektir. Birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

Açıklanan verilere göre Aydın’da günde ortalama 94 kişi koronavirüse yakalanırken, bu rakam bir haftada ortalama 657'yi buldu.