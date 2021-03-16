SGK'nın nöroblastom hastası Öykünaz’ın ailesine 'ilacı sen al, boş kutuyu getirince bakarız' yanıtı, Meclis gündeminde

SGK'nın nöroblastom hastası olan, ilaç almasının hayati olduğuna karar verilen 10 yaşındaki Öykünaz Çalğı’nın ailesinin ilaç başvurusuna ödeme için ilacın faturasını, boş kutusunu istemesi Meclis gündemine taşındı.

Nöroblastom hastası 10 yaşındaki Öykünaz Çalğı'nın ilaç başvurusu yaptığı SGK'dan gelen cevap Meclis gündemine taşındı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk tarafından cevaplanmak üzere konuyla ilgili soru önergesini Meclis'e sundu.

T24'ün haberine göre Tanrıkulu, Bakan Selçuk'a şu soruları yönlendirdi: