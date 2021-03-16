SGK'nın nöroblastom hastası Öykünaz’ın ailesine 'ilacı sen al, boş kutuyu getirince bakarız' yanıtı, Meclis gündeminde

Nöroblastom hastası 10 yaşındaki Öykünaz Çalğı'nın ilaç başvurusu yaptığı SGK'dan gelen cevap Meclis gündemine taşındı.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk tarafından cevaplanmak üzere konuyla ilgili soru önergesini Meclis'e sundu.
T24'ün haberine göre Tanrıkulu, Bakan Selçuk'a şu soruları yönlendirdi:
- Nöroblastom hastası olan ve ilaç almasının hayati olduğuna karar verilen 10 yaşındaki Öykünaz Çalğı’nın ailesinin ilaç başvurusuna SGK’nın olumsuz yanıt vermesi akabinde, ailenin avukatının başvurusu üzerine mahkemenin ilaç bedelinin ödenmesine hükmettiği göz önüne alındığında, SGK’nın halen ilaç bedelini ödememesinin gerekçesi ve izahı nedir?
- 10 yaşındaki Öykünaz Çalğı’ya metastatik (diğer organlara yayılmış) nöroblastom hastalığı teşhisi konulduğu tarihten bugüne SGK’nın ilaç bedeli ödememesi akabinde çocuğun ilaç tedavisinin başlayamaması ile ortaya çıkan hayati riskler noktasında ihmali ve sorumluluğu bulunanlar hakkında ivedi işlem başlatılacak mıdır ve ilaç bedelinin ödemesi yapılacak mıdır?
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