Sosyal medya canlı yayınında kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi tutuklandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muratpaşa ilçesinde kaldığı pansiyonda gözaltına alınan H.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

H.Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından olaya ilişkin, "Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından il müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir" açıklaması yapılmıştı.

Sosyal medyada da H.Y'nin tutuklanması için kampanya başlatılmıştı.