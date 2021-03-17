MHP kurultayı: Bahçeli tek aday, yönetimde yüzde 40 değişim bekleniyor

MHP’nin 13. Olağan Kurultayı "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak" sloganıyla yapılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 9. kez aday olacağı kurultayda parti yönetiminde yüzde 40’ı bulan değişim bekleniyor.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 13. Olağan Büyük Kurultayı perşembe günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

CHP, İYİ Parti ve HDP’nin davet edilmediği kurultaya AK Parti’den üst düzey 5 kişilik heyet katılım sağlayacak. Bahçeli’nin 9. kez genel başkan seçilmesi beklenen kurultayda parti yönetiminde yüzde 40 değişim sürpriz olmayacak.

MHP’nin sembolik önemi olduğu için özellikle 18 Mart’ta yapmayı tercih ettiği büyük kurultay "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik", "Kazanan Türkiye olacak" sloganıyla yapılacak.

'Bahçeli delegelerden 9. kez vize isteyecek'

Duvar'ın haberine göre MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in ölümünün ardından 1997’deki olağanüstü kurultay ile genel başkanlık koltuğuna oturan Devlet Bahçeli kurultaya tek aday olarak girecek.

24 yıldır genel başkanlık görevini yürüten Bahçeli delegelerden 9. kez vize isteyecek. Doğal delegelerle birlikte yaklaşık bin 400 delegesi olan MHP’nin 13. Olağan Kurultayı’nda 75 üyeli Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyeliği için seçim yapılacak. Kurultay’da Divan Başkanlığı'nı Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın yapması bekleniyor.

'Başkanlık Divanı’nda ise değişim daha sınırlı olacaktır'

Parti kaynakları, "MHP lideri Bahçeli için en rahat ve güçlü girdiği kurultaylardan biri olacak. Merkez Yönetim Kurulu’nda yüzde 40’ı bulan bir değişim olur. Başkanlık Divanı’nda ise değişim daha sınırlı olacaktır. Divan’da yer alan bazı isimler arasında görev değişimi olabilir" görüşünü dile getirdi.

MHP kulislerine göre bazı genel başkan yardımcılarının da genel başkan danışmanı olarak değerlendirilmesi sürpriz olmayacak.

Seyircisiz, sosyal mesafeli kongre

MHP kongresi daha önce CHP ve İYİ Parti’nin yaptığı gibi pandemi koşullarına uygun olarak seyircisiz yapılacak. Kongre salonuna delegeler, milletvekilleri, parti yöneticileri ve sınırlı sayıda danışmanla, parti görevlisi dışında kimse alınmayacak. Kurultayı izleyecek basın mensupları da öncesinde Kovid-19 testi yaptıracak.

Meclis'in 3 siyasi parti grubu davet edilmedi

Edinilen bilgiye göre MHP'nin diğer siyasi partilere gönderdiği kurultay daveti listesinde Meclis’teki 5 siyasi parti grubundan 3’ü yer almadı. CHP, İYİ Parti ve HDP’ye davetiye gönderilmeyen kurultayda AK Parti ise 5 kişiden oluşan üst düzey bir heyetle yer alacak. Heyette AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu bulunacak.

Beka ve Cumhur İttifakı vurgusu

Bahçeli’nin kurultay konuşmasında iç ve dış politikadaki gelişmelerle ilgili mesajlar vermesi, 'beka' ve Cumhur İttifakı vurgusu yapması bekleniyor. Kurultay öncesinde partinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda da Bahçeli'nin, "Birlik varsa düzen vardır, dirlik varsa istikrar vardır. Beka vardır, istikbalin perdelenmesi boşunadır. Milli bekaysa konu, canımızın ne ederi, cananımızın ne değeri, bin defa feda olsun" ifadeleri yer aldı.