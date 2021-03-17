Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Konsensus'un şubat ayında yaptığı araştırmanın sonuçlarını "Siyasiler, bu ankete dikkat" diyerek paylaştı. Buna göre ankete katılanların yüzde 54.6’sı yeni anayasaya ihtiyaç olmadığını söyledi. Yüzde 10 seçim barajının korunmasını isteyenlerin oranı yüzde 64.9 olarak belirlendi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Siyasiler, bu ankete dikkat' başlığıyla yayımlanan yazısında Murat Sarı'nın başkanı olduğu Konsensus'un şubat ayında yaptığı araştırmanın sonuçlarını aktardı.

CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce ile İYİ Parti'den kopan Ümit Özdağ'ın yeni partiler için yola çıktığını hatırlatan Selvi, "Peki yeni partilere ihtiyaç var mı? Ankete katılanların yüzde 86.7’si 'Yeni bir partiye ihtiyaç yok' diyor. 'Var' diyenlerin oranı ise yüzde 13.3. Yeni parti kuranların dikkatini çekmek istedim" diye yazdı. Selvi, şunları söyledi:

"Bizde parti tutmak, siyasi kimliğin bir parçası. O nedenle parti değiştirmeye pek sıcak bakmıyoruz. 'Partimi değiştirip yeni partiye oy veririm' diyenlerin oranı yüzde 15.2 çıkıyor. Yüzde 54.4’ü ise 'Yeni partilere oy vermem' diyor. Ama asıl bir veri var ki, yeni parti kuranların onları ikna etmesi gerekiyor: Yüzde 30.4’lük bir kesim ise 'Belki veririm' safında."

'Erken seçim olsun mu?'

Muhalefetin zaman zaman erken seçimi gündeme getirdiğini belirten Selvi, bu ankete katılanların pek oralı olmadığını kaydetti. Selvi, "Ankete katılanların yüzde 62.2’si 'Seçimler zamanında yapılsın' yanıtını verirken, erken seçimi isteyenlerin oranı yüzde 37.8’de kalmış" bilgisini verdi.

'Seçim barajında şaşırtıcı sonuç'

Selvi, yeni düzenlemeyle düşürülmesi planlanan seçim barajıyla ilgili soruya verilen yanıtları da aktardı. "12 Eylül darbesinin ürünü olan yüzde 10 seçim barajının kaldırılmasını tartışıyoruz. Hem de 1983 seçimlerinden bu yana. Konsensus, halkımıza seçim barajını sormuş" diyen Selvi, şunları paylaştı:

"Ama ankete katılanların yüzde 64.9’u, yüzde 10 seçim barajının korunmasını istiyor. AK Parti’de seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesi eğilimi ağır basıyor ama anketten yüzde 5 çıkmış. 'Yüzde 5 olsun' diyenler yüzde 16.1 olurken, 'Yüzde 7 olsun' diyenler yüzde 6.6’da kalıyor. Seçim barajının tamamen kaldırılmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 8.3’e ulaşıyor."

'Ankete katılanların yüzde 54.6’sı yeni anayasaya ihtiyaç olmadığı görüşünde'

Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla yeniden gündeme gelen yeni anayasayla ilgili olarak da "İktidar ve muhalefetin ayrı ayrı anayasa çalışmaları yaptığı bir dönemde anketten çıkan sonuç şaşırtıcı. Ankete katılanların yüzde 54.6’sı yeni anayasaya ihtiyaç olmadığı görüşünde. 'Yeni anayasaya ihtiyaç var' diyenlerin oranı ise yüzde 45.4’te kalıyor" dedi. Selvi, yazısının devamında anketle ilgili şunları yazdı:

'En önemli sorun işsizlik ve hayat pahalılığı'

"Türkiye’nin çözülmesi istenen en önemli sorunu işsizlik ve hayat pahalılığı çıkıyor. Yüzde 58’le işsizlik ilk sırada gelirken, hayat pahalılığı yüzde 40’la ikinci sırada yer aldı. Onu yüzde 33’le eğitim takip etti.

'Hangi parti çözer?'

Ankete katılanlara aynı zamanda 'Türkiye’nin en önemli sorununu hangi parti çözer' diye sorulmuş. İlk sırada AK Parti, ikinci sırada ise CHP geliyor. Ancak AK Parti’nin çözeceğine inananların oranı, 'CHP çözer' diyenlerin oranından yüzde 22.8 daha fazla çıkıyor.

AK Parti diyenler yüzde 50.4 olurken, CHP diyenler yüzde 27.6 çıktı.

'Muhalefetin kaybettiği nokta'

Zaten muhalefetin sorunu burada başlıyor. Sorunlara rağmen halkımız muhalefeti çözüm mercii olarak görmüyor. 'Benim sorunumu CHP çözer' diye düşünmüyor. Muhalefetin bu sorunu aşması ve kitlelere umut vermesi gerekiyor.

'Yüzde 65.6’sı ifade özgürlüğünün olmadığına inanıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İnsan Hakları Eylem Planı’nın açıklandığı bir dönemde Konsensus’un anketinden çıkan ifade özgürlüğüne ilişkin veriler dikkatimi çekti.

Ankete katılanların yüzde 65.6’sı ifade özgürlüğünün olmadığına, yüzde 34.4’ü ise olduğuna inanıyor.

'Din ve vicdan özgürlüğü konusunda daha almamız gereken mesafe var'

Laiklik gerekçesiyle partilerin kapatıldığı, başörtüsü yasağının yaşandığı günlerin içinden çıkarak geldik. O nedenle Konsensus anketine katılanların din ve vicdan özgürlüğüne ilişkin verdiği yanıt beni şaşırttı. 'Türkiye’de din ve vicdan özgürlüğü var mı' sorusuna 'evet' diyenlerin oranı yüzde 58.6 olurken, 'yok' diyenler ise yüzde 41.4’te kalmış. Demek ki din ve vicdan özgürlüğü konusunda daha almamız gereken mesafe var."