Salgın, motosiklet satışlarını yüzde 35 artırdı

Pandemiyle birlikte bireysel ulaşıma talep artarken, motosiklet bu noktada ön plana çıkan araçlardan birisi oldu.

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, 2020 yılında vergi ve kur artışlarının yanı sıra tedarik sürecinde yaşanan sorunlar olmasına rağmen, motosiklet satışları yüzde 35 arttı.

Sektörün önde gelen markalarından birisi olan Yamaha da, 2021 yılında EU5 standartlarına uygun yeni modelleri ve yeni hizmet yaklaşımları ile yüzde 18 büyüme hedefliyor.

Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever, "Ulaşım araçları arasında hem ekonomik çevreci hem de en keyifli ulaşım aracı olan motosiklete ilgi arttı. Bu dönemde en çok 700 cc üstü Hobby sınıfı ve XMAX, NMAX gibi şehir içi ulaşıma yönelik scooter modellerinin satışı gerçekleşti. 2021 bizim için yeniliklerden besleneceğimiz, 360 derece hizmet odaklı bir yıl olacak. Yenilenen modellerimiz, yeni hizmetlerimiz, yeniden yapılanan bayi ve servis noktaları ile yaşam boyu Yamaha kullanıcıları yaratma yolunda ilerleyeceğiz" diye konuştu.

'Kadınlara ücretsiz motosiklet eğitimi vereceğiz'

Hayatın her alanında ve trafikte de kadına yönelik cinsiyet eşitliğine ihtiyaç olduğunu söyleyen Cansever, "Hem trafikte kadın sürücülerin sayısını hem de pandemiyle büyük artış gösteren kurye hizmetinde çalışan kadınların sayısını artırmak, iş gücü yaratmak için bu yıl kadınlara Yamaha Riding Academy'de ücretsiz motosiklet eğitimi vereceğiz" dedi.