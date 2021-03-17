Spor salonunda 45 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Trabzon'da rahatsızlanmasına rağmen spor salonuna gitmeye devam eden bir kişi, 45 kişiye koronavirüs bulaştırdı. Spor salonunun faaliyeti durdurulurken, temaslı olan 93 kişi de karantinaya alındı.

Beş gün önce Ankara'dan Trabzon'a giden vatandaş, rahatsızlanmasına rağmen spor salonuna gitmeye devam etti.

NTV'nin aktardığı habere göre rahatsızlığı artınca hastaneye başvuran kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Üyelerinden birinin koronavirüse yakalanması üzerine spor salonundaki antrenör ve diğer üyelere de test yapıldı. 45 kişinin virüse yakalandığı tespit edildi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerle temaslı olan 93 kişi de karantinaya alındı. Spor salonunun faaliyeti ise durduruldu.