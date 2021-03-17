Ailesini katledip intihar eden Mustafa'nın halası: Yeğenimi Bitcoin yaktı

Antalya’da oturdukları 3 katlı villada, anne ve babası ile ablasını pompalı tüfekle öldürüp intihar eden Mustafa Gider'in halası Nimet Güler, "Yeğenim Bitcoin yüzünden, önce 250 bin TL'sini, daha sonra 65 bin TL ve arabasını, en son arkadaşından aldığı 35 bin TL'yi kaybedince bunalıma girdi. Yeğenimi Bitcoin yaktı" dedi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki lüks bir villada anne ve babası ile ablasını pompalı tüfekle öldüren ardından da intihar eden 40 yaşındaki Mustafa Gider'in halası Nimet Güler konuştu.

Mustafa Gider'in Bitcoin yüzünden çok para kaybettiğini, bu yüzden sorunlar yaşadığını söyleyen hala Güler, şu ifadeleri kullandı:

'Bitcoin zenginlerin, parası olanların oynaması gereken bir şey'

"Yeğenim otelde fotoğrafçılık yapıyordu. Bu çalıştığı süre içinde 250 bin lirası vardı. Bitcoin yüzünden önce 250 bin TL'sini, daha sonra 65 bin TL ve arabasını, en son ise arkadaşından aldığı 35 bin TL'yi kaybedince bunalıma girdi. Sorunlar yaşamaya başladı. Arkadaşı alacağı olan 35 bin TL'yi istemiş. Parayı geri veremeyince bunalıma girmiş ve sonu böyle oldu. Yeğenimi Bitcoin yaktı. Artık bunu fakirler oynamasın. Bitcoin zenginlerin, parası olanların oynaması gereken bir şey. Değilse o bunları yapacak bir çocuk değildi."

Ne olmuştu?

3 katlı villada oturan ailenin oğlu 40 yaşındaki Mustafa Gider'den haber alamayan iki arkadaşı, endişelenip adrese gitmişti. Gider'in arkadaşları, villanın balkon kapısını aralayıp baktıklarında, iki kişinin yatak üzerinde hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramıştı.

İhbar üzerine gelen polis ekibi, balkon kapısını kırıp villaya girdiğinde, 73 yaşındaki Muzaffer Gider, 65 yaşındaki eşi Işık Gülsen Gider ile çocukları Mustafa ve 45 yaşındaki Gamze Gider’i silahla vurulmuş halde bulmuştu. Çağrılan sağlık ekipleri, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

İlk incelemede, Mustafa Gider’in, mutfakta annesi ve kız kardeşini vurduktan sonra üst katta vurarak öldürdüğü babasını mutfağa indirdiği ve burada aynı silahla intihar ettiği saptanmıştı.