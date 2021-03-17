Karadeniz’de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor

Koronavirüs haritasında 'çok yüksek riskli’ kategorideki illerin yer aldığı Karadeniz’de filyasyon ekipleri, vakaların aynı soyadlı kişilerde kümelendiğini ortaya çıkardı. Ekipler, aile içi bulaşın yanı sıra doğum günü, nikah, cenaze, taziye kalabalıkları ile ev sohbetlerinin vaka artışına yol açtığını saptadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6-12 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller, yine Karadeniz Bölgesi’nden çıktı.

İl bazlı koronavirüs haritasında geçen hafta 100 bin kişide 348.36 olan Samsun’da bu oran 458.53’e yükseldi. ‘Çok yüksek riskli iller’ kategorisinde yer alan Karadeniz’de vaka sayısı en yüksek Samsun’u, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon takip etti.

Bölgedeki Ordu, Amasya ve Rize ise en çok vaka azalan iller arasında açıklandı. ‘Çok yüksek riskli’ kategorisindeki illerin yer aldığı Karadeniz’de filyasyon ekipleri vakaların analizini yaptı.

Vakaların aynı soyadlı kişilerde kümeleştiği ortaya çıkarken, salgında aile içi bulaşın öne çıktığını belirlendi.

İz süren ekipler aile içi bulaş dışında, doğum günü, nikah, cenaze, taziye kalabalıkları ile kayıkhane, köy ve yayla evi sohbetlerinin vaka artışına yol açtığını saptadı.

Vakaların ‘açık hava’ düşüncesi ile çıkılan köy ve yayla evlerindeki toplu buluşmalarda daha fazla yayıldığı anlaşıldı.

Rize Valisi Çeber: İç içe sosyal sosyal yaşam alışkanlığı var

Sosyal mesafe uyarısı yapan Rize Valisi Kemal Çeber, "Acıyı, sevinci hep beraber yaşama, paylaşma anlayışına dayanan hayat anlayışı işte bizi böyle günlerde zorluyor. Özellikle cenazeler konusunda, sosyal mesafeyi muhafaza edemediğimiz yerler konusunda hassasiyetimizi devam ettirelim. Hemşehrilerimiz uyarılarımıza daha hassas ve dikkatli davranıyorlar. Biz bunun yakında faydasını göreceğimizi de düşünüyorum" dedi.