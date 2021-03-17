Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'ye geleceğini duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Dendias da dün yaptığı açıklamada Çavuşoğlu ile uygun bir atmosferde bir araya gelmeyi arzu ettiğini söylemişti.