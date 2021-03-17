Boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği ile vurdu

Sinop’ta, 40 yaşındaki Mehmet Sezici, boşanma aşamasında olduğu 35 yaşındaki eşi Nurdan Sezici’yi av tüfeği ile 6 el ateş ederek yaraladı. Nurdan Sezici hastanede tedaviye alınırken, eşi ise gözaltına alındı.