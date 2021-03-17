HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü: 'Ben milletimin bağrındayım, hiçbir yere gitmiyorum'

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunması ile milletvekilliği sona eren Gergerlioğlu, "Ben milletimin bağrındayım, kalbindeyim, hiçbir yere gitmiyorum" dedi.

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği, hakkındaki kesinleşmiş yargı kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okunmasıyla birlikte sona erdi. HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 55'e düştü.

Daha önce yaptığı açıklamada "Burası TBMM. Ben de milletin iradesini temsil ediyorum, çok açık bir haksızlıkla bu gasp edilmeye çalışılıyor. Ben milletin meclisinde milleti koruyacağım" diyen Gergerlioğlu, bu doğrultuda Meclis'i terk etmeyerek eyleme başladı.

Daha sonra oturuma 10 dakika ara verildi. HDP sıralarından tepkiler yükselirken, sosyal medyada açılan canlı yayında açıklamalarda bulunan Gergerlioğlu, "Bu anayasayı çiğneyen bir karar. Bu siyasi bir karar. Bu kararı tanımıyoruz. Ben sadece bir barış paylaşımı yaptım. Ben tekrar söylüyorum, yaşamak direnmektir. İstedikleri kadar uyduruk cezalar vesinler. Biz yolumuza devam edeceğiz. Burada 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' yazıyor" dedi.

Enis Berberoğlu milletvekili olarak döndü, benim de döneceğim kesindir'

Devamında "Enis Berberoğlu milletvekili olarak döndü. Benim de buraya döneceğim kesindir. Bütün bunları bile bile vekilliğimi düşürüyorlar" ifadesini kullanan Gergerlioğlu, ayrıca salona dönerek "Baştan sona hukuksuzlukla doluydu bu karar. Ben milletimin bağrındayım, milletimin kalbindeyim ve hiçbir yere gitmiyorum" diye seslendi.

Bir tweet sonunda benim vekilliğimi düşürdüler. Bu kararı ne MHP ne Ak Parti savunamadı! Meclisi terk ettiler! Biz milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız! https://t.co/0XiJfEPFVL — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) March 17, 2021

​Meclis Başkanvekili Celal Adan, Genel Kurul'u tekrar açtıktan sonra Gergerlioğlu'nun salondan ayrılmasını istedi. Bu arada HDP milletvekilleri slogan atarak sıra kapaklarına vurmayı sürdürdü. Bunun üzerine Adan tekrar ara vererek grup başkanvekillerini görüşmeye davet etti.

Daha sonra AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan söz alarak yapılan işlemin anayasaya uygun olduğunu, mahkeme tarafından verilmiş kararın Meclis'te okunması işleminin usulünce yapıldığını söyledi. HDP'li vekillerin protestolarını sürdürmesi sonrası oturuma yeniden ara verildi.

Saat 16:05'te birleşim kapandı. Gergerlioğlu ve HDP'li milletvekillerinin Genel Kurul salonunda bekleyişi sürüyor.

Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurulunu terk etmiyor. Halkın iradesini gasp ettirmeyeceğiz. CANLI https://t.co/j2C0ayr5Tw — HDP (@HDPgenelmerkezi) March 17, 2021

Kerestecioğlu: Bu haksızlığı asla kabul etmiyoruz

Gergerlioğlu hakkındaki karara birçok siyasetçi tepki gösterdi. HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "Meclis Genel Kurulu'ndan canlı yayında olacağız. Bu haksızlığı asla kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı.

Meclis Genel Kurulundan canlı yayında olacağız. Bu haksızlığı asla kabul etmiyoruz!#ÖmerFarukGergerlioğluYalnızDeğildir — Filiz Kerestecioğlu (@FilizKer) March 17, 2021

​Tekin: AKP zulmünün yeni bir seviyesi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de kararın hukuki değil siyasi bir karar olduğunu belirterek "Bir tweet bahane edilerek insan hakları mücadelesi veren, her kesimden vatandaşın temel haklarını korumaya çalışan bir milletvekili hapsedilmeye çalışılıyor. AKP zulmünün yeni bir seviyesi" dedi.

Şurası çok açık @gergerliogluof hakkında verilen karar hukuki değil siyasi bir karardır. Bir tweet bahane edilerek insan hakları mücadelesi veren, her kesimden vatandaşın temel haklarını korumaya çalışan bir milletvekili hapsedilmeye çalışılıyor. AKP zulmünün yeni bir seviyesi. — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) March 17, 2021

Basın locasında protesto

Eski AK Parti Bitlis Milletvekili Abdürrahim Aksoy, Gergerlioğlu hakkındaki kararı TBMM Genel Kurulu'nun basın locasında "Otokrasiye karşıyım" diyerek protesto etti.

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