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    inşaat / bina

    Bodrumu kata çevirme, ilave kat çıkma ve kolon kesilmesine karşı 'bina kimlik belgesi' önlemi geliyor

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    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, önümüzdeki ay Bina Kimlik Sistemi uygulamasını hayata geçirecek. Uygulama ile binaların periyodik olarak denetimi yapılacak, bodrumu kata çevirme, ilave kat çıkılması, kolon kesilmesi gibi aykırılıkların engellenmesi sağlanacak.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un dün TBMM Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu'nda açıkladığı Bina Kimlik Sistemi'ne (BKS) ilişkin detaylar ortaya çıktı.

    Bina Kimlik Sistemi, Türkiye'de yapı denetimli olarak tamamlanan her binanın denetimi ve takibi ile teknik ve genel bilgilerine ulaşılması amacıyla geliştirildi.

    Binalara teknolojik bir levha halinde kimlik belgesi verilmesi ve belgenin bina üzerinde montajının yapılmasına ilişkin uygulamanın projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce 1.5 yıllık yoğun bir çalışma sonucunda tamamlandı.

    Proje için Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında protokol imzalandı. Böylece, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yüksek teknoloji ve Ar-Ge üretme tecrübesinden istifade edilebilecek.

    Her yapıya elektronik etiket verilecek

    Yapılara kimlik belgesi verilmesi niteliğinde olan Bina Kimlik Sistemi ile her yapıya sertifika niteliğinde QR kodlu ve RFID çipli elektronik etiket verilecek.

    Teknolojik bir levha halinde binaya monte edilecek bu belge sayesinde, o binaya ilişkin yapı malzemeleri, denetimler ve zemin bilgilerinin de içerisinde yer aldığı tüm veriler görülebilecek ve bu verilerin her vatandaşın ulaşabileceği bir kaynak haline getirilmesi sağlanacak.

    Bu kapsamda kullanıcılara göre farklı giriş ve görme ekranı tasarlandı. Vatandaşlar da kendi ekranları üzerinden bu verilere ulaşabilecek.

    Özellikle deprem, yangın gibi afet anlarında binaya yerleştirilen etiketlerdeki bilgilere 'RFID okuyucu' vasıtasıyla uzaktan da ulaşılabilecek. Böylece bina kat planları, yapının genel verileri ve yapıda ikamet eden vatandaş bilgileri gibi kısa zamanda erişilmesi hayati önem arz eden bilgilere ulaşılmasına imkan sağlanacak.

    Binaların 3 boyutlu görselleri sisteme yüklenecek

    Yapının inşa faaliyetinin tamamlanması sonucu, fotoğraf ve 3 boyutlu görseller sisteme yüklenecek. Böylece, 5 yılda bir yapılacak denetimlerde ilave kat çıkma, kolon kesme, bodrumu kata çevirme, sığınağı depo-dükkan gibi kullanma gibi aykırılıklar tespit edilip, bunların engellenmesi sağlanacak.

    Binalarda kullanılan tüm malzeme bilgileri ve proje bilgileri de depolanarak bir veri havuzu meydana getirilecek. Bu sayede inşaat sektörü ve binayı satın alacak ya da kiralayacak vatandaşlar için bir 'yapı kullanım kılavuzu' oluşturulacak.

    Kiracılar da tutmak istediği binaya ilişkin depreme dayanıklılık ve hasar durumu gibi detay bilgilere BKS sayesinde ulaşabilecek. Böylece hasarlı binaların kiraya verilmesi durumu ortadan kalkacak.

    e-Devlet ile entegreli olacak

    BKS sistemi, e-Devlet, Yapı Denetim Sistemi (YDS), Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS), Yapı Müteahhitleri Bilgi Sistemi (YAMBİS), Mekansal Adrese Dayalı Kayıt Sistemi (MAKS), Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS), Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) ile de entegre olarak çalışacak.

    Uygulama nisan ayında tüm illerde eş zamanlı olarak başlayacak. Sistemin etaplar halinde ülke genelinde tüm yapı stokuna uygulanması planlanıyor. Yıl sonuna kadar 100 bin binanın Bina Kimlik Belgesi ile etiketlenmesi hedefleniyor.

     

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    Deprem sigortası, inşaat, Deprem, Murat Kurum, bina, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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