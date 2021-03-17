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    Twitter'da devlet yetkililerine hakaret ettiği belirlenen Savcı Gündüz hakkında dava açıldı

    © AP Photo / Matt Rourke
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103171044053216-twitterda-devlet-yetkililerine-hakaret-ettigi-belirlenen-savci-gunduz-hakkinda-dava-acildi/

    2019-2020 yılları arasında 'Sayın Müsteşar' kullanıcısı adıyla devlet yetkililerine, bakanlara ve AK Partililere hakarette bulunan hesabın sahibi Samsun Cumhuriyet Savcısı Özkan Muhammed Gündüz çıkmıştı. Gündüz hakkında dava açıldı.

    Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından bir süre önce açığa alınan savcı Özkan Muhammed Gündüz hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "İftira" suçlarından hazırlanan iddianame, Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

    İddianamede, müşteki bakanın vekillerinin 4 Kasım 2020 ve 9 Kasım 2020'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek Twitter'da "SAYIN MÜSTEŞAR @HOHMUSTESARI" adlı hesap sahibinin suç tarihi ve öncesinde görev yapan müşteki bakan ile ilgili hakaret içeren paylaşımlar yaptığının ihbar edilmesi üzerine soruşturma ve araştırmanın başlatıldığı aktarıldı.

    Tespitler ve CİMER'e yapılan isimsiz ihbar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüphelinin Samsun Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Özkan Muhammed Gündüz olduğu belirtilerek, dosyanın 30 Aralık 2020 tarihli yetkisizlik kararı ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği kaydedildi.

    Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Gündüz, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Telefon hattını uzun süredir kullandığını belirten Gündüz, "Twitter hesabım yoktur. Küçük çocuğumun telefonumu suya düşürmesi nedeniyle bozuldu. Bozulan telefonun yerine yakın zamanda yeni telefon aldım" ifadelerini kullandı. 

    Savcılık, şüphelinin savunmasının hayatın olağan akışına ters olduğu ve bu nedenle savunmasına itibar edilmediği kanaatine vardı.

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesinin 20 Ocak 2021 tarihli raporunda, "SAYIN MÜSTEŞAR @HOHMUSTESARI" isimli Twitter hesabının tanımlı olduğu bilgiler ile şüphelinin kullandığı telefon numarasının tanımlı olduğu hesabın bilgilerinin uyumluluk gösterdiği belirtildi.

    Twitter'da 22 Ağustos 2016'da açılan hesabın, soruşturma başladıktan sonra kullanıma kapatıldığına yer verilen iddianameye, 22 Haziran 2019, 1 Mart 2020, 27 Mart 2020, 8 Kasım 2020, 9 Kasım 2020 ve 10 Kasım 2020'de söz konusu hesaptan eski bakana yönelik yapılan hakaret ve küfür içerikli paylaşımlar eklendi.

    Müştekiye hitaben tüm paylaşımların eski bakanın görevi sırasında yapıldığı, şüphelinin üzerine atılı bulunan "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçunu işlediği kanaatine varıldığı belirtilen iddianamede, sanığın ayrıca "İftira" suçunu işlediğinin de deliller ve tüm dosya kapsamında anlaşıldığının kaydedildiği bilgisi yer aldı.

    Etiketler:
    Hakaret, Twitter, Samsun, Özkan Muhammed Gündüz
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