Festus Okey davasında 14 yıl sonra karar

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltındayken 20 Ağustos 2007 tarihinde polis memuru Cengiz Y.’nin silahından çıkan kurşunla ölen Nijeryalı Festus Okey’in ölümüne ilişkin polis memuru Y. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya taraf avukatları katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında duruşmaya izleyici ya da basın mensubu alınmadı.

Daha önce 2 kez Yargıtay tarafından yeniden görülmesi için kararı bozulan dosyada mahkeme 3. kez kararını verdi.

Mahkeme sanık polis memuru Cengiz Y.’yi 'olası kasıtla öldürme' suçundan öncelikle 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki iyi halini göz önüne alan mahkeme indirim uygulayarak cezayı 16 yıl 8 aya düşürdü.