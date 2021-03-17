Atatürk Kültür Merkezi'nin içindeki son durum görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan Taksim'deki AKM'nin yapımına hızla devam ediliyor. Kısa süre önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yüzde 86'sının tamamlandığı söylediği AKM'deki çalışmalarda ince işçilikler tüm hızıyla sürüyor.

Taksim Meydanı'ndan gözüken fin cephe yapımının yüzde 70'i tamamlanan AKM'nin iç mekanlarındaki ince iş, asma tavan, cam bölme ve doğrama ile zemindeki taş çalışmaları sürüyor.

805 kişilik bir tiyatro salonu ve kubbeli opera salonunda seyirci bölümünün zemin çalışmaları tamamlandı.

Koltuk renkleri krem ve bordo olacak

İki salona da koltuklar yerleştirilmeye başlandı. Tiyatro salonunda krem rengi koltuklar kullanılırken opera salonunda ise bordo renk tercih edildi. Salonların sahnelerinde ise çalışmalar devam ediyor. Eski AKM’deki ikonik merdivenlerin yeniden inşa edildiği görüldü.

Kırmızı renkte yapılan opera salonun devamsa kubbesi tamamlandı. Salonun içinde bulunan iskelelerin söküm işlemlerine bugün başlandı.

Binanın 13. katına yapılacak olan restoran bölümünde ise kaba inşaatın tamamlandığı görüldü. Bu bölümden, İstanbul Boğazı, Kız Kulesi ve tarihi yarımada panoramik olarak görülebiliyor.

Atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonlarında da çalışmalar hızla sürüyor. Fayans zeminlerin yapımında sona gelinen tuvaletlerde ise çalışmalar tamamlanmak üzere.

Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan AKM'de, 4 bodrum, zemin ve 9 kat içerisinde 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri ve sergi salonları yer alacak.







