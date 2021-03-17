Atatürk Kültür Merkezi’nde asma tavan düştü: 4 işçi yaralandı

Atatürk Kültür Merkezi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle asma tavan düştü, 4 işçi yaralandı.

Olay, Taksim Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) saat 19.00 sularında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden AKM'de henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı asma tavanın düşmesi sonucu 4 işçi yaralandı. Olayı gören işçiler 112 ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı işçilere müdahale etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelerin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.