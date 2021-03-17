Twitch yayınına katılan Mansur Yavaş: Bana çatanlara özelden yazıyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitch Türkiye'de yayıncı Pqueen'in (Pelin Baynazoğlu) konuğu oldu.

Yavaş, yayındaki sohbette "Kimileri Twitter'a giriyor çatacak yer arıyor, geliyor bana çatıyor. Ben de özelden 'Ağabey emekli olmuşsun ne güzel. Hacca git, ibadet et. İyi bir şeyler yap. Ne diye bana sataşıp duruyorsun' yazıyorum" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Yavaş'ın katıldığı Twitch yayını, 362 bin canlı izleyici sayısına ulaşarak Türkiye rekorunu kırdı.

Sevgili Pelin'e ve Twitch yayınımızı izleyerek canlı yayın rekoru kırmamıza vesile olan, #YeşilinBaşkenti projemize destekte bulunan herkese yürekten teşekkür ediyorum.



Ankara'mızı sizin fikirleriniz ışığında yönetmeyi ve daima sizleri dinlemeyi sürdüreceğim. İyi ki varsınız😊 pic.twitter.com/OzsFW7ikWL — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 17, 2021

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