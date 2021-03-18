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    Tezgahlarda yer alan balıkların, fabrikalardan temin edilen, daha önce avlanmış ve dondurulmuş balıklar olduğuna dikkat çeken Şamlıoğlu, Hamsi, çinekop, somon ve ince mezgit gibi türler var. Bunlar fabrikasyon ama çok sağlıklı ve lezzetli. Dondurulmuş mamuller olmasa balıkçılar kapatır. Fabrikalardan alamazsak arkadaşlarımız tezgah açamaz, vatandaş da balık yiyemez diye konuştu.

    Karadeniz'de hamsi azaldı, 'çaça' avı başladı

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    Samsun'da hamsiden ümidini kesen balıkçılar çareyi çaça balığı avında buldu. Balıkçılar, balık unu, yağı ve yemi olarak fabrikalarda işlenen çaça balığı avını bir ay erken başlattı.

    Hamsiden ümidini kesen Samsunlu balıkçılar çaça balığı avına bu yıl erken başladı. 

    Samsunlu balıkçılar, denizlerde av yasağının 15 Nisan’da başlayacak olmasına karşılık her yıl av kapsamında bulunmayan çaça avcılığını 15 Mayıs'a kadar avlayabiliyor. Ancak bu yıl hamsiden umduğunu bulamayan balıkçılar, çaça avına bir ay önceden başladı.

    'Bizi ayakta tutan balık çaça'

    Hamsinin boyundan kaynaklı verimsiz bir süreç yaşadıklarını belirten Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "İklimlerden dolayı denizde plakton olmadığından dolayı bu sene hamside bir sıkıntı var. Yerini çaça ile doldurmaya çalışacağız. Çaça avına bu sene biraz daha erken başladık. Az oluyor ama ayakta durmaya çalışıyoruz. Bundan sonra çaça ile devam edeceğiz. Hamsi denizde var ama tutamıyoruz. İnşallah seneye daha iyi olur. Bizi ayakta tutacak olan çaça" dedi.

    Çaçanın yörenin balığı olduğunu söyleyen ve balıkçılar için de çok önemli olduğunu ifade eden Malkoç, "Hamsi olmasa Allah buradan rızkımızı verecek. Gırgırların bir kısmı istavrite döndü bir kısmı orkinosa gidecek bizim de bölgenin balığı çaça olduğu için biz de çaça avlıyoruz, 15-20 günden beri çaça avcılığı yapıyoruz. Normalde çaça avcılığı Nisan'da başlardı. Çaça balık unu, balık yağı ve balık yemi sanayinde kullanılıyor. Çiftlik balıklarının yemi bundan sağlanıyor. Karadeniz'de 15-Nisan-15 Mayıs tarihlerinde de sadece Samsun'da çaça avcılığına izin veriliyor. Çaça bu bölgenin balığı" diye konuştu.

    Balıkçı Uğur Kırbaş, sezon sonuna yaklaşıldığını ancak vatandaşların balığa talebinin devam ettiği belirterek "Vatandaşlarımızın balığa olan talebini karşılamaya çalışıyoruz. Son dönemde kefal yoğun olarak geldi. Fiyatlarda da artış olmadı, eski fiyatlar devam. Hamsi 20, mezgit-barbun 20-25 lira, Yaklaşık bir aya daha satışlarımız böyle devam eder diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

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    Etiketler:
    Karadeniz, Balıkçılık, alabalık, Balıkçı, balık, Hamsi, hamsi
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